Tras sufrir un accidente en el programa ‘Chapa tu Money’ de los populares cómicos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, Giancarlo ‘Flaco’ Granda compartió un mensaje en sus redes sociales en el que asegura sentirse decepcionado de algunas personas. Descubre en esta nota qué fue lo que dijo y por qué sus seguidores están seguros que se trata de una indirecta hacia los conductores de ‘No Somos TV’.

¿Qué le sucedió a Giancarlo Granda?

El comentarista deportivo fue uno de los últimos invitados al programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza ‘Chapa tu Money’. A la hora de formar parte de un juego, Giancarlo Granda tuvo que saltar sobre unos ladrillos. Sin embargo, en uno de sus intentos terminó resbalando y cayendo al piso. Este accidente le valió un golpe en el coxis y la fractura de un brazo.

Posteriormente, el ‘Flaco’ Granda subió una publicación a su perfil de Instagram donde aseguraba que había sido operado con éxito y que ya se encontraba bien. Con sus palabras, en todo momento trató de transmitir tranquilidad, asegurando que solo fue un ‘resbalón’. Asimismo, aunque no mencionó nombres, agradeció a ‘No Somos TV’ por hacerse cargo de los gastos y mantenerse pendientes de su recuperación.

¿Qué dijo Giancarlo Granda tras su operación debido a accidente?

Grande fue la sorpresa de sus seguidores al percatarse que Giancarlo Granda nuevamente recurrió a sus redes para referirse a su accidente y posterior operación. En primer lugar, señaló que fue una situación difícil, puesto que debido a una mala experiencia pasada le tiene temor a las operaciones. Pero todo salió bien y agradece a todas las personas que le demostraron apoyo.

No obstante, luego también mencionó sentirse decepcionado de algunas personas. “Lo entiendo como parte de la vida”, escribió. “Uno se decepciona cuando espera algo, y lo malo está en eso, en esperar que otros actúen como tú lo harías”. Aunque no aclaró a quiénes se refería exactamente, los usuarios consideran que se trata de una indirecta para Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Mensaje que compartió Giancarlo Grande a través de sus historias de Instagram. (Captura)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el accidente del ‘Flaco’ Granda

Magaly Medina utilizó su programa para mostrar unas imágenes donde se le ve a Giancarlo Granda sufriendo un accidente en el programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. La figura de ATV cuestionó a la producción de ‘Chapa tu money’ ya que no tomaron las precauciones con la seguridad de sus invitados y poniendo en juego su integridad.

“Todo el mundo hace chiste de una situación que pudo ser más grave. No tomaron las precauciones del caso. Si quieres hace un programa tipo ‘Esto es guerra, debes tomar las reglas necesarias para resguardar la salud física de todos tus participantes…Yo no sabía que Jorge Luna y Ricardo Mendoza tenían un programa tipo televisión con estos retos… El ‘Flaco’ Granda terminó hospitalizado, no fue poca cosa…Se ha podido romper la cabeza…Cuidado muchachos”, detalló Medina.