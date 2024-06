¿Cuál es el estado de salud de Giancarlo Granda tras operación por accidente en show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza?

Giancarlo Granda pasó por uno de los momentos más preocupantes de su vida al sufrir un accidente mientras se encontraba participando en el programa ‘Chapa tu Money’. El narrador deportivo terminó rompiéndose un hueso, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de emergencia. De esta manera, el espacio de Ricardo Luna y Ricardo Mendoza vienen recibiendo las críticas de los seguidores por no tomar las precauciones con sus famosos invitados.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE GIANCARLO GRANDA?

Giancarlo Granda estuvo como invitado en el programa ‘Chapa tu Money’ del canal ‘No somos TV’ que se transmite mediante YouTube para participar en uno de los juegos junto a Saskia Bernaola y Mateo Garrido Lecca. Cuando el popular ‘Flaco’ saltó en una de las plataformas de la dinámica, logró que esta se deslizara ocasionando una aparatosa caída en el cual causó un fuerte golpe en el coxis y una fractura en el brazo izquierdo. Este originó la risa del público presente que en ese momento no se percataron de la intensidad del accidente.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues el periodista deportivo tuvo que someterse a una operación de emergencia en una clínica local y así lo hizo saber por medio de las redes sociales donde agradeció las muestras de apoyo que viene recibiendo. Además dejó en claro que la operación fue todo un éxito y dentro de algunas semanas retomaría sus actividades.

“Fue todo un éxito y ahora toca reposo. Quiero agradecer al doctor Calizaya y a todo el personal médico de la clínica San Gabriel por el trato y la paciencia. Un agradecimiento también a todos los chicos de que estuvieron pendientes de mi recuperación de principio a fin. Finalmente un abrazo enorme a todos los que me han escrito deseándome buenas vibras. Fue solo un resbalón”, escribió Granda en su Instagram.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL ACCIDENTE DE GIANCARLA GRANDA?

Magaly Medina utilizó su programa para mostrar mostrar unas imágenes donde se le ve a Giancarlo Granda sufriendo un accidente en el programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. La figura de ATV cuestionó a la producción de ‘Chapa tu money’ ya que no tomaron las precauciones con la seguridad de sus invitados y poniendo en juego su integridad.

“Todo el mundo hace chiste de una situación que pudo ser más grave. No tomaron las precauciones del caso. Si quieres hace un programa tipo ‘Esto es guerra, debes tomar las reglas necesarias para resguardar la salud física de todos tus participantes…Yo no sabía que Jorge Luna y Ricardo Mendoza tenían un programa tipo televisión con estos retos… El ‘Flaco’ Granda terminó hospitalizado, no fue poca cosa…Se ha podido romper la cabeza…Cuidado muchachos”, detalló Medina.