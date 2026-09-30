La franquicia creada por Akira Toriyama vuelve a encender los motores con el anuncio de “Dragon Ball Super: Beerus”, una versión remasterizada y reestructurada de la etapa inicial de la serie que promete corregir varios de los puntos más criticados del anime original de 2015.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre la cantidad de episodios confirmados, su fecha de estreno oficial y los arcos argumentales que abarcara esta nueva entrega.

¿Cuántos capítulos tendrá “Dragon Ball Super: Beerus”?

Se ha confirmado oficialmente que “Dragon Ball Super: Beerus” contará con un total de 19 capítulos. Esta cifra marca un ritmo de narración mucho más dinámico en comparación con la emisión original de “Dragon Ball Super”, eliminando el relleno innecesario y enfocándose en mejorar la calidad técnica de la animación y la fluidez de las batallas.

¿Cuándo se estrena el anime de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El estreno de la serie está programado para este domingo 11 de octubre de 2026. Los fanáticos podrán disfrutar de esta revisión que busca devolverle la espectacularidad visual a los primeros enfrentamientos divinos de Goku y Vegeta.

¿Qué arcos abarcará “Dragon Ball Super: Beerus”?

Aunque la producción aún mantiene ciertos detalles sin confirmar oficialmente, los reportes e informaciones circulantes apuntan a que esta entrega de 19 episodios condensará los tres primeros arcos principales de la historia:

La llegada de Beerus (La Batalla de los Dioses): La introducción del Dios de la Destrucción y la primera transformación de Goku en Super Saiyan God. La resurrección de Golden Freezer: El retorno del tirano espacial y el debut de la fase Super Saiyan Blue. El Torneo del Sexto contra el Séptimo Universo: El enfrentamiento organizado entre Beerus y Champa en el planeta sin nombre, donde destacan peleas icónicas como la de Goku contra Hit.

Al comprimir casi 40 episodios de la versión original en solo 19 capítulos, se espera una narrativa directa, con correcciones en el dibujo y secuencias de acción totalmente reanimadas.

Tráiler oficial de “Dragon Ball Super: Beerus”

Ficha técnica de “Dragon Ball Super: Beerus”