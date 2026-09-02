Por Redacción EC

Desde su aparición en televisión, Dragon Ball logró convertirse en un fenómeno cultural que acompañó la infancia y adolescencia de millones de personas. Su popularidad estuvo impulsada por historias cargadas de combates, desafíos, compañerismo y personajes que constantemente buscaban superar sus propios límites. Goku, Vegeta y Piccolo se transformaron en figuras representativas de una serie que transmitía, a través de sus aventuras, valores como la perseverancia, el esfuerzo y la protección de quienes los rodeaban. El impacto de este anime también despertó el interés de investigadores que buscaban comprender cómo determinados contenidos de entretenimiento podían influir en la manera en que los niños interpretaban el mundo. En ese contexto, un estudio vinculado con la Universidad de Malta analizó a quienes pertenecieron a las generaciones que crecieron durante las décadas de 1980 y 1990 viendo este programa. Más allá de la nostalgia que todavía despierta la serie, el análisis vuelve a poner sobre la mesa una pregunta interesante: ¿hasta qué punto los programas que consumimos durante los primeros años pueden influir en nuestra manera de entender la vida? En este caso, la investigación ofrece una mirada particular sobre una generación que creció acompañada por las aventuras de Goku y sus amigos.