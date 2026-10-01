El universo creado por Akira Toriyama vuelve a paralizar a la comunidad otaku mundial. Tras meses de especulaciones y rumores en redes sociales, finalmente se han hecho oficiales las fechas, horarios y plataformas de emisión para la esperada entrega del anime “Dragon Ball Super: Beerus”.

Si estás buscando dónde seguir los nuevos episodios semana a semana sin perderte ningún detalle del simulcast, en esta guía exhaustiva te detallamos cómo y cuándo ver la serie tanto en televisión japonesa como en los principales servicios de streaming en Latinoamérica, España y el resto del mundo.

Fecha y horario de estreno oficial en la televisión de Japón

La emisión original del anime en territorio japonés correrá a cargo de la reconocida cadena Fuji TV, la casa habitual de las grandes producciones de la franquicia.

Fecha de estreno: Domingo, 11 de octubre

Domingo, 11 de octubre Hora de transmisión: 23:15 (Hora Estándar de Japón - JST)

23:15 (Hora Estándar de Japón - JST) Cadena oficial: Fuji TV (emisión nacional en directo)

Esta franja nocturna marca el punto de partida para la transmisión semanal en directo, sirviendo de referencia para el posterior lanzamiento en plataformas digitales en todo el globo.

Prépare-toi au retour de Beerus.

Dragon Ball Super: Beerus arrive sur Crunchyroll le 11 octobre ! pic.twitter.com/HZixGo3cZB — Crunchyroll FR ✨ (@Crunchyroll_fr) October 1, 2026

Dónde ver “Dragon Ball Super: Beerus” en streaming en Latinoamérica y España

Para el público internacional, la distribución digital de la serie estará centralizada en el catálogo de Crunchyroll, el servicio de streaming especializado en anime líder en la industria.

Plataforma global: Crunchyroll

Crunchyroll Regiones confirmadas: Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, etc.) y Europa/España.

Latinoamérica (México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, etc.) y Europa/España. Modalidad de emisión: Simulcast (episodios subtitulados en español a pocas horas de su emisión en la televisión japonesa).

Gracias a este acuerdo de distribución, los fans de habla hispana podrán disfrutar de cada capítulo en alta definición y con subtítulos oficiales sin esperas prolongadas.

Estreno ultra rápido en Japón: Prime Video y U-NEXT

Para los usuarios residentes en Japón que opten por la vía digital a máxima velocidad, los episodios estarán disponibles de forma casi simultánea con la televisión en abierto:

Plataformas de emisión rápida: Prime Video y U-NEXT.

Prime Video y U-NEXT. Fecha de inicio en streaming: Lunes, 12 de octubre.

Lunes, 12 de octubre. Horario de publicación: 00:15 AM (JST), exactamente 30 minutos después de que concluya la emisión en directo por Fuji TV.

00:15 AM (JST), exactamente 30 minutos después de que concluya la emisión en directo por Fuji TV. Frecuencia: Un nuevo capítulo cada lunes de madrugada.

Disponibilidad de “Dragon Ball Super: Beerus” en Netflix

Si utilizas Netflix como tu plataforma principal de entrenamiento, la serie también llegará a su catálogo mediante suscripción ilimitada, aunque con unos días de desfase respecto al estreno en directo.

Plataforma Netflix Fecha de llegada A partir del jueves 15 de octubre Horario de actualización 00:15 AM (JST) Frecuencia Nuevos episodios todos los jueves

Alquiler de contenido en streaming y Bandai Channel

Además del modelo de suscripción tradicional, se ofrecerá la opción de alquiler individual de episodios a través de plataformas digitales enfocadas en el mercado asiático.

Plataforma destacada: Bandai Channel

Bandai Channel Fecha de estreno en alquiler: A partir del 15 de octubre.

A partir del 15 de octubre. Horario de actualización: Todos los jueves a las 00:15 AM (JST).

¿A qué hora se estrena “Dragon Ball Super: Beerus” en mi país?

Debido a la diferencia horaria con Japón (JST), la transmisión del domingo a las 23:15 en Fuji TV equivale a la mañana o mediodía del domingo 11 de octubre en la mayoría de países de Latinoamérica y España.

¿Se estrenará el anime con doblaje al español latino o castellano?

En su lanzamiento inicial a través de Crunchyroll, la serie se emitirá en versión original en japonés con subtítulos. Las fechas para los doblajes al español latino y castellano se anunciarán posteriormente.