¿Habrá un romance entre el zorro y la coneja? Responde Byron Howard, director de “Zootopia 2”

Nueve años después del estreno de “Zootopia”, cinta donde depredadores y presas conviven, vuelve a ponerse en marcha. La coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde regresan siguiendo el rastro de Gary, una serpiente capaz de alterar ese orden que tanto les costó defender. El viaje, que los empuja a pantanos, desiertos y recovecos que no figuraban en ningún mapa, no solo los enfrenta a un nuevo peligro: también los obliga a preguntarse qué significa confiar en el otro cuando el mundo alrededor empieza a resquebrajarse.

El regreso de la franquicia no se entiende sin revisar el fenómeno que representó su primera entrega. Estrenada en 2016, “Zootopia” sorprendió desde su primer fin de semana con 75 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos, marcando el mayor debut en la historia de Disney Animation hasta ese momento. Lo que vino después fue una ola: crítica entusiasta, puntajes casi perfectos en plataformas especializadas y un efecto boca a boca que la mantuvo viva durante semanas. Cerró su recorrido con más de mil millones de dólares en taquilla mundial y un Óscar a Mejor Película de Animación en 2017.

Judy Hopps y Nick Wilde enfrentan su segundo gran caso en “Zootopia 2”, profundizando en su relación como colegas. (Foto: Disney)

“La presión era grande por el amor que le tienen a la primera cinta. Queríamos entregarle al público risas, emoción y, sobre todo, mostrar cómo crece la relación entre Judy y Nick”, explica la productora Yvett Merino. “Aquí profundizamos en su relación como compañeros, no buscamos hacerlo romántico. Son distintos —depredador y presa, enemigos naturales— y eso hizo funcionar la primera película. Queríamos mantener esa esencia”, añade el director Byron Howard, quien descarta, de momento, ver a ambos como pareja.

Esa misma ambición se refleja en la manera en que “Zootopia 2” abraza la cinefilia. La película está salpicada de referencias a clásicos como “El padrino”, “Alien” y “El resplandor”. Cada guiño expande la atmósfera de la historia y propone una doble lectura: los niños siguen la aventura, mientras los adultos encuentran en cada escena un pequeño homenaje al cine que los formó.

“Zootopia 2” retoma la alianza entre Hopps y Wilde mientras investigan nuevas tensiones sociales en la ciudad más diversa del reino animal. (Foto: Disney)

Una loba en Disney

“Shakira fue la primera persona con la que hablamos en la primera cinta”, recuerda Howard. No es un dato menor: la identidad sonora de “Zootopia” nació de esa conversación. “Try Everything”, con más de 780 millones de reproducciones, no solo acompañó la historia, sino que refleja la esencia de sus personajes. En esta secuela, la cantante colombiana regresa con “Zoo”, un tema que extiende ese universo pop y vuelve a situar la música como un eje narrativo central.

La apuesta musical de Disney no es casual. “Zootopia” entendió desde el principio que el pop podía funcionar como columna vertebral emocional, especialmente en una historia donde identidad, pertenencia y diversidad son temas centrales. Por eso, la elección de artistas internacionales responde a la intención de Disney de consolidar una marca sonora reconocible dentro de la franquicia.

Shakira, una de las voces más influyentes del pop latino, también forma parte de esta nueva historia donde interpreta sus nuevos temas encarnando a Gazelle. (Foto: Disney)

“Shakira es esencial para ‘Zootopia’. En esta película, su personaje incluso tiene mayor protagonismo participando en peleas”, comenta Howard sobre Gazelle, la estrella pop del universo animal, interpretada por Shakira.

Pero si algo queda claro en esta secuela es que la música es apenas una de las puertas hacia la expansión del universo “Zootopia”. Esta entrega se adentra en el mundo de los reptiles, un territorio lleno de texturas, colores y tensiones nuevas. Y mientras serpientes, anfibios y lagartos toman el protagonismo en esta aventura, la franquicia apunta explorar más especies de animales que puedan enriquecer a una franquicia en ascenso.