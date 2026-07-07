En el anime "The Ghost in the Shell", la icónica cyborg Motoko Kusanagi es la líder de campo de la Sección de Seguridad Pública Nº 9, una unidad secreta contra el ciberterrorismo (Foto: Science SARU / Production I.G)
En el anime "The Ghost in the Shell", la icónica cyborg Motoko Kusanagi es la líder de campo de la Sección de Seguridad Pública Nº 9, una unidad secreta contra el ciberterrorismo (Foto: Science SARU / Production I.G)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

El universo creado por Masamune Shirow vuelve a llamar la atención en el , y esta vez con una promesa particular: una nueva serie de “The Ghost in the Shell” que busca acercarse más a la esencia original del manga y que ya está disponible en . Así, si eres de los que sigue de cerca cada proyecto relacionado con Section 9 y compañía, quizá te estás preguntando cuál es la duración exacta de esta propuesta. Por eso, aquí te cuento cuántos episodios tiene la producción.

Mira también:

Vale precisar que el show televisivo se ubica en el año 2029, en un Japón hiperconectado donde Motoko Kusanagi lidera un equipo de combate de élite junto a Batou.

De esta manera, ambos terminan integrando la Sección de Seguridad Pública 9, unidad táctica también conocida como “Shell Squad”, que deberá enfrentar una conspiración ligada a un hacker no identificado apodado “Puppet Master”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Ghost in the Shell”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE GHOST IN THE SHELL”?

Si bien Amazon aún no confirma oficialmente el número total de capítulos del anime, hay una pista importante: la cuenta especializada , dedicada a filtraciones de la industria, señala que la serie tendrá solo 10 episodios.

Cabe resaltar que este es un dato que coincide con el listado publicado en el portal , donde los capítulos figuran ordenados del #1.1 al #1.10.

¿CÓMO QUEDARÍA EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE GHOST IN THE SHELL”?

Con una primera temporada de 10 episodios, el calendario de lanzamiento semanal de “The Ghost in the Shell” apunta a la siguiente programación:

  • Episodio 1: martes 7 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)
  • Episodio 2: martes 14 de julio del 2026
  • Episodio 3: martes 21 de julio del 2026
  • Episodio 4: martes 28 de julio del 2026
  • Episodio 5: martes 4 de agosto del 2026
  • Episodio 6: martes 11 de agosto del 2026
  • Episodio 7: martes 18 de agosto del 2026
  • Episodio 8: martes 25 de agosto del 2026
  • Episodio 9: martes 1 de septiembre del 2026
  • Episodio 10 (final): martes 8 de septiembre del 2026

¿CÓMO VER “THE GHOST IN THE SHELL”?

Para disfrutar de “The Ghost in the Shell” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video, servicio de streaming donde el anime está disponible de forma exclusiva a nivel global.

Con eso en consideración, basta con buscar el título en el catálogo de la plataforma para acceder a la temporada completa según se vayan habilitando los capítulos en tu región.

La Mayor Motoko Kusanagi sobre un vehículo robótico Fuchikoma en el póster del anime "The Ghost in the Shell" (Foto: Science SARU / Production I.G)
La Mayor Motoko Kusanagi sobre un vehículo robótico Fuchikoma en el póster del anime "The Ghost in the Shell" (Foto: Science SARU / Production I.G)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC