El universo cyberpunk creado por Masamune Shirow vuelve a llamar la atención en el catálogo de anime, y esta vez con una promesa particular: una nueva serie de “The Ghost in the Shell” que busca acercarse más a la esencia original del manga y que ya está disponible en Amazon Prime Video. Así, si eres de los que sigue de cerca cada proyecto relacionado con Section 9 y compañía, quizá te estás preguntando cuál es la duración exacta de esta propuesta. Por eso, aquí te cuento cuántos episodios tiene la producción.

Vale precisar que el show televisivo se ubica en el año 2029, en un Japón hiperconectado donde Motoko Kusanagi lidera un equipo de combate de élite junto a Batou.

De esta manera, ambos terminan integrando la Sección de Seguridad Pública 9, unidad táctica también conocida como “Shell Squad”, que deberá enfrentar una conspiración ligada a un hacker no identificado apodado “Puppet Master”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Ghost in the Shell”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “THE GHOST IN THE SHELL”?

Si bien Amazon aún no confirma oficialmente el número total de capítulos del anime, hay una pista importante: la cuenta especializada @SugoiLITE en X, dedicada a filtraciones de la industria, señala que la serie tendrá solo 10 episodios.

Cabe resaltar que este es un dato que coincide con el listado publicado en el portal IMDb, donde los capítulos figuran ordenados del #1.1 al #1.10.

¿CÓMO QUEDARÍA EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “THE GHOST IN THE SHELL”?

Con una primera temporada de 10 episodios, el calendario de lanzamiento semanal de “The Ghost in the Shell” apunta a la siguiente programación:

Episodio 1: martes 7 de julio del 2026 ( YA DISPONIBLE )

martes 7 de julio del 2026 ( ) Episodio 2: martes 14 de julio del 2026

martes 14 de julio del 2026 Episodio 3: martes 21 de julio del 2026

martes 21 de julio del 2026 Episodio 4: martes 28 de julio del 2026

martes 28 de julio del 2026 Episodio 5: martes 4 de agosto del 2026

martes 4 de agosto del 2026 Episodio 6: martes 11 de agosto del 2026

martes 11 de agosto del 2026 Episodio 7: martes 18 de agosto del 2026

martes 18 de agosto del 2026 Episodio 8: martes 25 de agosto del 2026

martes 25 de agosto del 2026 Episodio 9: martes 1 de septiembre del 2026

martes 1 de septiembre del 2026 Episodio 10 (final): martes 8 de septiembre del 2026

¿CÓMO VER “THE GHOST IN THE SHELL”?

Para disfrutar de “The Ghost in the Shell” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video, servicio de streaming donde el anime está disponible de forma exclusiva a nivel global.

Con eso en consideración, basta con buscar el título en el catálogo de la plataforma para acceder a la temporada completa según se vayan habilitando los capítulos en tu región.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La Mayor Motoko Kusanagi sobre un vehículo robótico Fuchikoma en el póster del anime "The Ghost in the Shell" (Foto: Science SARU / Production I.G)

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