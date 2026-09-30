Por Redacción EC

La preocupación por mantener una alimentación equilibrada ha llevado a muchas personas a prestar mayor atención a los productos que consumen y a buscar orientación profesional para mejorar sus hábitos. En ese escenario, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico cada vez más presente en las cocinas, principalmente por la posibilidad de preparar diversos alimentos utilizando poco o nada de aceite. Aunque su uso puede ofrecer algunas ventajas frente a determinados métodos tradicionales de cocción, una especialista en nutrición advierte que también existe un aspecto relacionado con su utilización que conviene conocer.