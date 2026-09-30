La preocupación por mantener una alimentación equilibrada ha llevado a muchas personas a prestar mayor atención a los productos que consumen y a buscar orientación profesional para mejorar sus hábitos. En ese escenario, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico cada vez más presente en las cocinas, principalmente por la posibilidad de preparar diversos alimentos utilizando poco o nada de aceite. Aunque su uso puede ofrecer algunas ventajas frente a determinados métodos tradicionales de cocción, una especialista en nutrición advierte que también existe un aspecto relacionado con su utilización que conviene conocer.

Por qué es un riesgo cocinar en una freidora de aire, según nutricionista

Boticaria García, especialista en nutrición, señaló en 20minutos que usar la freidora de aire hace que las personas pierdan la perspectiva sobre lo realmente esencial: qué es lo que comemos. Ni siquiera rebozando ciertos alimentos debemos creer que las grasas son saludables para nuestro organismo.

Cuáles son los beneficios de utilizar la freidora de aire

La freidora de aire revolucionó la forma de cocinar alimentos. (Foto: difusión)

Menos calorías

Eficiencia energética

Limpieza sencilla

Practicidad

Mayor seguridad

¿Cuál es el motivo por el que se retiraron 300,000 unidades de freidoras de aire del mercado?

Debido a preocupantes problemas de seguridad con varios modelos de diferentes marcas, 300.000 unidades de freidoras de aire fueron retiradas del mercado. La creciente demanda de estos electrodomésticos llevó a algunas empresas a lanzar productos defectuosos que no cumplían con los estándares de seguridad. Por ejemplo, en marzo de 2024, Best Buy retiró más de 280,000 unidades de la marca Insignia después de recibir informes de sobrecalentamiento que causaron derretimiento, ruptura de manijas e incluso incendios. En enero de 2024, Newair retiró 11,750 freidoras de aire de la marca Magic Chef por problemas de sobrecalentamiento y componentes defectuosos que se rompían durante el uso.

El sobrecalentamiento de los cables, la rotura de componentes mientras el dispositivo estaba en funcionamiento y el sobrecalentamiento de la puerta y el vidrio son los problemas más comunes que llevaron al retiro de estas unidades. Además, los errores de uso por parte de los consumidores, como llenar demasiado la canasta de la freidora y no limpiar el fondo del aparato, empeoraron algunos incidentes. Estas prácticas pueden aumentar el riesgo de sobrecalentamiento y fuego porque las migas y aceites acumulados pueden inflamarse fácilmente si no se eliminan regularmente. En respuesta a estos riesgos, las empresas tomaron la decisión de retirar en gran medida las áreas afectadas para asegurar la seguridad de los usuarios.