Mick Jagger es una de las figuras más importantes de la historia del rock mundial, reconocido por ser el vocalista de The Rolling Stones y por su influencia en la música durante más de seis décadas. De hecho, gracias a su estilo, energía sobre el escenario y trayectoria lo convirtieron en un referente para varias generaciones de artistas y seguidores del género. Así, más allá de su trayectoria artística, el público se ha mostrado sorprendido por su resistencia física y la energía que demuestra en cada presentación. Ante ello, el cantante, de 83 años, reveló cuál es su secreto para mantenerse en forma y descartó recurrir a los baños de hielo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ HACE MICK JAGGER PARA MANTENERSE EN BUENA FORMA FÍSICA A SUS 83 AÑOS?

En una entrevista para “Q Magazine”, Mick Jagger cuestionó algunas tendencias relacionadas con la longevidad en la actualidad, como, por ejemplo, los baños de agua fría. El artista aseguró que no existen fórmulas para vivir más tiempo, pero resaltó la importancia de mantenerse activo físicamente y moderar el consumo de alcohol y drogas para cuidar la salud. Así, según el vocalista de The Rolling Stones, se prepara para sus giras con ensayos que recrean las exigencias físicas de un concierto completo.

De hecho, su entrenamiento está enfocado en mejorar la resistencia física y controlar la respiración para cantar y bailar durante varias horas. Por ello, Jagger reveló que entrena cinco o seis días a la semana con una rutina que combina gimnasio, baile, natación, ciclismo y yoga, entre otras actividades. Esta preparación le permite mantener la fuerza, la flexibilidad y la resistencia necesarias para afrontar sus conciertos. Sin embargo, aclaró que se trata de un método adaptado a las exigencias de su carrera artística, conforme comparte Infobae.

GIANNA PRATESI, DE 106 AÑOS, REVELA SU SECRETO PARA ALCANZAR UNA VIDA LONGEVA

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los adultos mayores de 65 años deben dormir entre siete y ocho horas todos los días. Asimismo, tanto la falta de sueño como dormir en exceso se asocian con un mayor riesgo de mortalidad, aunque esto no significa que exista una relación directa de causa y efecto. Así, a través de una entrevista con el medio ‘Corriere della Sera’, Gianna Pratesi reveló que suele acostarse alrededor de las 10:30 p. m. y despertarse al mediodía, por lo que duerme aproximadamente 14 horas al día.

Eso no es todo, la anciana de 106 años contó que mantiene una alimentación equilibrada y sin restricciones, basada en platos tradicionales italianos como caldos, pastas y carnes a la parrilla. Incluso, entre sus gustos destaca su afición por los bombones de chocolate negro. Además, en su tiempo libre disfruta tocar el piano, pintar y mantenerse al tanto de la actualidad deportiva. Sin embargo, no existen evidencias de que algún alimento o actividad en particular sea determinante para su longevidad, conforme comparte AS.