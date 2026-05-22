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Marco Rubio es un actor clave en la política de EE.UU. hacia Sudamérica.
Marco Rubio es un actor clave en la política de EE.UU. hacia Sudamérica.
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, apreció este viernes un “ligero avance” en las conversaciones sobre Irán pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto.

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