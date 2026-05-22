El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, apreció este viernes un “ligero avance” en las conversaciones sobre Irán pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Rubio, que participa hoy en una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, dejó claro que los fundamentos en las conversaciones sobre Irán “siguen siendo los mismos”.

“Irán nunca podrá tener un arma nuclear, sencillamente no puede. Este régimen nunca podrá tener armas nucleares y, para lograrlo, tendremos que abordar la cuestión del enriquecimiento” de uranio, dijo.

Sobre el estrecho de Ormuz, señaló que Irán “está intentando crear un sistema de peaje” y que está “intentando convencer a Omán para que se sume a este sistema de peaje en una vía navegable internacional”.

“No hay ningún país en el mundo que deba aceptar eso. No conozco ningún país en el mundo que esté a favor, salvo Irán”, enfatizó.

Rubio también aludió a una resolución al respecto patrocinada por Baréin en Naciones Unidas en la que, aseguró, su país ha estado “muy involucrado”, pero afirmó que, “por desgracia, un par de países del Consejo de Seguridad están pensando en vetarla, lo cual sería lamentable”.

Una mujer sostiene la bandera iraní mientras permanece de pie frente a una valla publicitaria antiestadounidense referente al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio en la plaza Valiasr en Teherán, el 10 de mayo de 2026. (ATTA KENARE / AFP) / / ATTA KENARE

Sin embargo, aseguró que están haciendo “todo lo posible para lograr el consenso global necesario para evitar que esto suceda”.

“Veamos si las Naciones Unidas siguen funcionando. Ése es el foro en el que vamos a intentar conseguir un resultado. Y, obviamente, creo que casi todos los países aquí representados hoy se han sumado como copatrocinadores de esa resolución, y si no lo han hecho, estoy seguro de que pronto lo harán”, comentó.

Rubio apuntó que, si se implantara un sistema de peaje en una vía navegable internacional, “ocurriría en otros cinco lugares del mundo” y es “algo que no puede suceder”.

Rutte corroboró que “muchos de mis colegas aquí presentes me dicen que es inaceptable que la libertad de navegación sea básicamente pisoteada como lo está siendo en este momento, y tenemos que pensar en cómo podemos abordar esto colectivamente”.

El ex primer ministro neerlandés agregó que “todo el mundo reconoce que es crucial para Oriente Medio, para Europa y para el mundo entero que Estados Unidos reduzca la capacidad nuclear de Irán, pero también su capacidad en materia de misiles de largo alcance”, y en ese contexto agradeció a Rubio su “increíble liderazgo y por ser un firme defensor de nuestro vínculo transatlántico”.