Gobierno despliega brigada de 45 bomberos para apoyar labores de rescate en Venezuela. (Foto: Mininter)
Gobierno despliega brigada de 45 bomberos para apoyar labores de rescate en Venezuela. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

El Gobierno del Perú desplegó este viernes una misión humanitaria integrada por 45 bomberos del grupo USAR con destino a Venezuela, en respuesta a los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que hasta la fecha han dejado más de 900 fallecidos. El contingente partió para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia.

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