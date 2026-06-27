El Gobierno del Perú desplegó este viernes una misión humanitaria integrada por 45 bomberos del grupo USAR con destino a Venezuela, en respuesta a los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que hasta la fecha han dejado más de 900 fallecidos. El contingente partió para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia.

La operación fue articulada con la organización Perú Pendiente y contó con el apoyo de Latam Airlines, que facilitó el traslado de los rescatistas mediante vuelos solidarios, así como de Rímac Seguros, que se sumó a la misión. La organización también destacó la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, Migraciones y el personal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la coordinación del operativo.

Perú refuerza ayuda internacional con envío de rescatistas a Venezuela. (Foto: Mininter)

“Cuando la solidaridad une esfuerzos, la ayuda llega más lejos”, señaló Vanessa Vásquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente, al destacar el trabajo conjunto entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para hacer posible el despliegue de la misión.

La organización recordó que esta capacidad de respuesta es el resultado de 13 años de trabajo canalizando ayuda humanitaria con mecanismos de trazabilidad en las 25 regiones del país. En ese periodo, indicó, ha beneficiado a más de cinco millones de personas en alianza con más de 70 empresas e instituciones.

Pese al envío de ayuda internacional, Perú Pendiente aseguró que la atención de las emergencias dentro del territorio nacional continúa sin interrupciones. La organización informó que mantiene activas sus acciones frente al friaje y ya inició la preparación para el Fenómeno El Niño, anunciado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para los próximos meses.

Misión peruana de rescate parte hacia Venezuela tras sismos que dejaron más de 900 muertos. (Foto: Mininter)

Según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las emergencias ocasionadas por desastres en el Perú pasaron de aproximadamente 3.300 eventos en 2003 a cerca de 14.000 en 2024. Asimismo, los hogares rurales resultan afectados con una frecuencia seis veces mayor que los urbanos. En tanto, un nuevo episodio de friaje está previsto entre el 30 de junio y el 3 de julio, con impacto en Madre de Dios, Puno y Cusco.

Ante este escenario, Perú Pendiente hizo un llamado a nuevas empresas para sumarse a las campañas de ayuda destinadas tanto a la emergencia en Venezuela como a la atención del friaje y la preparación frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones económicas o de frazadas mediante los canales oficiales de la organización.

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