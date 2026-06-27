El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta roja de carácter urgente ante el pronóstico de temperaturas inusualmente altas y niveles peligrosos de radiación ultravioleta que azotarán gran parte de la costa y la sierra peruana desde este domingo 28 hasta el martes 30 de junio. Este fenómeno meteorológico de alta intensidad no solo traerá un calor sofocante, sino que también estará acompañado de ráfagas de viento capaces de reducir la visibilidad por la acumulación de polvo, obligando a las autoridades a instar a la ciudadanía a reforzar estrictamente sus protocolos de salud y protección personal. Conoce las zonas críticas que deberán enfrentar este evento extremo y las recomendaciones clave para salvaguardar tu bienestar.

¿QUÉ DEPARTAMENTOS ESTÁN EN LA MIRA DE ESTA ALERTA METEOROLÓGICA?

La medida de prevención de nivel máximo abarca una extensa franja del territorio peruano, cubriendo tanto áreas costeras como zonas andinas.

Las regiones que deberán mantenerse en alerta constante son:

Áncash

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

Tumbes.

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

Junín

Pasco

(Foto: Andina)

¿CÓMO SERÁ LA EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DURANTE ESTOS TRES DÍAS?

El escenario térmico será sumamente riguroso a lo largo de este periodo, debido principalmente a la carencia de nubes cerca del mediodía, lo cual deja vía libre a una mayor potencia de la radiación solar.

Durante el domingo, los termómetros en la franja costera septentrional tocarán máximas de hasta 36 °C, mientras que el sector central y el sur oscilarán entre los 24 °C y 30 °C. Por otro lado, en las alturas del país, la sierra norte vivirá el mayor rigor con picos de 33 °C, descendiendo levemente hacia el centro y sur, donde se moverán entre los 14 °C y 28 °C.

Esta tendencia se mantendrá constante durante el lunes y martes, consolidando un ambiente inusualmente cálido. Si bien en la costa norte se estabilizarán los valores máximos entre los 30 °C y 36 °C, la sierra mostrará una ligera variación térmica, situándose en un rango general de entre 14 °C y 30 °C según la ubicación geográfica de la zona altoandina.

¿QUÉ OTROS FACTORES ADEMÁS DEL CALOR DEBEMOS CONSIDERAR?

Además del calor intenso, las tardes estarán marcadas por vientos de hasta 45 km/h. Estas ráfagas tienen la capacidad de levantar polvo, lo cual podría reducir significativamente la visibilidad y afectar la calidad del aire en diversas localidades, según informa Infobae.

¿CÓMO PROTEGERSE ANTE ESTA ALERTA?

El Senamhi aconseja las siguientes acciones:

Evitar la exposición directa: abstenerse de permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad radiante.

abstenerse de permanecer bajo el sol durante las horas de mayor intensidad radiante. Protección personal: aplicar protector solar y mantener una hidratación constante.

aplicar protector solar y mantener una hidratación constante. Cuidado de grupos vulnerables: monitorear de cerca a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas.

monitorear de cerca a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas. Seguimiento: mantenerse informado mediante los canales oficiales para seguir las instrucciones de las autoridades locales.

(Foto: GEC)

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

VÍDEO RECOMENDADO: