El 2025 fue un año de movimiento para la gastronomía limeña. A lo largo de los meses, nuevos restaurantes, cafeterías y bares se sumaron al mapa de la ciudad con propuestas que dialogan con la tradición, exploran nuevas influencias y apuestan por experiencias cada vez más curiosas y sabrosas. Con el cierre del año como punto de partida, este recuento reúne algunas de las aperturas más representativas del 2025 y ofrece una guía para volver a mirar —o descubrir— los espacios que marcaron la agenda gastronómica de la capital.

Masa sobre mesa

Masa sobre mesa en Miraflores reinventa la pizzería tradicional con un enfoque artesanal que integra insumos peruanos y técnicas cuidadas. Su filosofía de compartir se refleja tanto en su nombre como en su carta, pensada para ser disfrutada en grupo, con porciones generosas y sabores que equilibran lo clásico y lo local.

Renzo es el creador de esta propuesta de pizzas de estilo napolitano que se inauguró hace un par de semanas en Miraflores. / Julio Reaño / GEC

Las pizzas destacan por masas bien trabajadas y combinaciones creativas de ingredientes, desde opciones clásicas hasta fusiones con productos peruanos, acompañadas de ensaladas y opciones ligeras. Recientemente sumaron una carta de desayunos, aprovechando las masas que preparan con maestría. El ambiente relajado y social lo convierte en una parada obligatoria si se piensa en cenas casuales o celebraciones.

Más información… Dirección: Jr. Arica 399, Miraflores﻿ Instagram: @masasobremesa

Albor

Albor nace como una propuesta de cocina peruana contemporánea en Surco que busca dar un “nuevo amanecer” a los clásicos de nuestra gastronomía, pero sin perder identidad. El chef Christian Moreno Romero concibe la cocina como un proceso colaborativo, donde ingredientes locales y técnicas modernas se combinan para contar una historia en cada plato y cóctel, con una carta concisa que favorece la claridad y la intención.

Aquí se puede probar reinterpretaciones sorprendentes de platos tradicionales: desde un ceviche de pato hasta una causa con langostinos o un “anti-kuchu” que juega con los anticuchos de siempre, todo bajo el enfoque de “cocina total”. La experiencia se complementa con una coctelería de autor que utiliza insumos peruanos.

Reversión de anticuchos en Albor. / Mario Zapata

Más información… Dirección: Av. El Polo 342, Surco ﻿ Instagram: @albor.restaurante

CO—collective coffee

CO—collective coffee llega a Barranco como un espacio pensado no solo para disfrutar de una excelente taza de café de especialidad, sino también para propiciar encuentros entre personas. En un ambiente relajado y con diseño cuidado, la cafetería propone redescubrir el café como punto de conexión social, ideal para citas, charlas o simplemente una pausa en el día.

Café espresso, capuccino y la estrella de la casa, el ginger Co-ffee. / Julio Reaño

La carta se centra en distintos métodos de extracción, opciones heladas y propuestas de temporada que acompañan croissants, tartas y bocados perfectos para acompañar el café. También hay alternativas dulces y saladas que hacen de Co Café una parada obligada para quienes buscan calidad y experiencia más allá de la taza.

Más información… Dirección: Jirón Mariscal José Antonio de Sucre 403, Barranco﻿ Instagram: @co__cafe

Popurrí

Popurrí se presenta como un nuevo food hall en la zona financiera de San Isidro, reunido bajo un mismo techo para ofrecer una diversidad de propuestas culinarias. El espacio busca convertirse en una referencia de gastronomía urbana donde se cruzan estilos, sabores y conceptos, ideal para almuerzos ejecutivos o reuniones casuales.

En Popurrí, cada puesto ofrece opciones distintas: desde bowls y sánguches hasta platos más elaborados y postres creativos, lo que permite a los visitantes combinar diferentes sabores en una sola visita. Su ambiente dinámico y contemporáneo lo hace perfecto para quienes quieren probar varias cocinas en un solo lugar.

POPURRI HALL GASTRONOMICO / SOMOS > HANDREZ GARCIA

Más información… Dirección: Av. las Begonias 487, San Isidro﻿ Instagram: @popurrilima

Zerrano

Zerrano celebra la conexión entre la cocina peruana y la española con una carta que dialoga entre ambos mundos, ofreciendo platos que rescatan técnicas y sabores clásicos de España integrados con insumos e identidad local. El local busca un equilibrio entre tradición y lo contemporáneo, con preparaciones que se sienten familiares pero con un toque diferente.

Paella de magret pato, una de las creaciones en Zerrano. / Paloma del Solar

Aquí se pueden degustar desde tapas y raciones inspiradas en la península hasta fondos que reflejan el cruce de técnicas, con productos como mariscos, carnes y vegetales cuidadosamente seleccionados. La propuesta se acompaña de una carta de vinos y opciones de coctelería que realzan cada plato.

Más información… Dirección: Calle Schell 459, Miraflores﻿ Instagram: @zerranorestaurante

Los Juárez

Los Juárez trae a Barranco un pedazo de México con una experiencia que combina comida, música y ambiente festivo. Su propuesta se apoya en sabores vibrantes como los tacos, burritos y mezcales, acompañados de mariachi en vivo y una atmósfera que remite a una celebración constante, ideal para salir con amigos o en plan animado.

En la carta destacan tacos al pastor, burritos cargados y una selección de tequilas y mezcales, que junto a guarniciones como elotes, salsas caseras y postres tradicionales mexicanos hacen de la visita una inmersión en la cocina popular mexicana.

Jamaizcal en Los Juárez. / Mario Zapata

Más información… Dirección: Av. Grau 308, Barranco﻿ Instagram: @losjuarez.pe

Otôto

Otôto es la barra omakase de Marco Palma, chef con larga experiencia en Maido, que decide abrir su propio espacio en Surquillo apostando por la cercanía, el detalle y el respeto absoluto por el producto. El local es pequeño e íntimo, pensado para que el comensal viva la experiencia directamente desde la barra y el diálogo con el itamae.

La propuesta gira en torno a un menú omakase que cambia según la disponibilidad del día, con pescados frescos, cortes precisos y una ejecución que prioriza el sabor limpio. Aquí se come sushi tradicional japonés, nigiris bien equilibrados y algunos bocados peruanos como un buen cebiche.

El cebiche mixto se prepara con pesca del día. Además, se sirve con chicharrón. En nuestra visita, probamos un cebiche de chita con pulpo y chicharrón de calamar. / Jesús Saucedo / GEC

Más información… Dirección: Luis Varela y Orbegozo 474, Surquillo Instagram: @ototo_peru

Muna

Muna es un bar oculto en Miraflores que apuesta por una experiencia más reservada y sensorial. El ingreso discreto y el ambiente íntimo marcan el tono de una propuesta que invita a quedarse, conversar y beber sin apuro, lejos del ruido de los bares más concurridos.

Su carta combina coctelería clásica y cocteles de autor, con recetas bien ejecutadas y énfasis en la técnica. Se pueden encontrar tragos conocidos reinterpretados, así como creaciones propias, acompañados de pequeños bocados pensados para maridar sin robar protagonismo a la bebida.

Más información… Dirección: Calle Mártir José Olaya 279, Miraflores (en el restaurante Paco Yonque)﻿ Instagram: @munacraftbar

Banh Mi

Banh Mi llega a Lima desde Quito con una propuesta enfocada en la cocina del sudeste asiático, tomando como eje el famoso sánguche vietnamita. Ubicado en la avenida La Mar, el local suma diversidad a una de las zonas gastronómicas más activas de Miraflores.

En la carta destacan los banh mi en distintas versiones, rellenos con carnes, vegetales encurtidos y salsas intensas, además de otros platos y snacks de inspiración asiática. La propuesta se completa con bebidas frescas que equilibran los sabores especiados y ácidos de la cocina.

Pad thai. / Mario Zapata

Más información… Dirección: Av. ﻿La Mar 979, Miraflores Instagram: @banhmi.lima

Pandilla

Pandilla es una sanguchería en Miraflores que nació con la idea de hacer las cosas simples, pero bien hechas. El foco está en el producto, el pan y las combinaciones que apelan a la memoria gustativa, en un espacio relajado y cómodo.

En su carta destacan los sánguches contundentes, con carnes bien trabajadas, salsas caseras y acompañamientos clásicos. Es un lugar pensado para comer rápido, pero con calidad, ideal para almuerzos informales o antojos bien resueltos.

Panchito Villa en Pandilla. / Jesús Saucedo

Más información… Dirección: Calle Elías Aguirre 277, Miraflores Instagram: @pandilla.pe

Melt

Melt se suma a la escena gastronómica de San Isidro con una propuesta dedicada al brunch americano durante todo el día. El espacio apuesta por un ambiente luminoso y relajado, ideal para reuniones casuales o pausas largas en medio de la jornada.

En nuestra visita degustamos un poco de todo de la carta de Melt: desde los tradicionales waffles, las hamburguesas smash, unos deliciosos Huancaína Mac & Cheese, postres y coctelería que recomendamos en esta nota. / Richard Hirano

La carta incluye pancakes, huevos en distintas versiones, sánguches, bowls y café, además de opciones dulces que funcionan tanto para desayunos tardíos como para almuerzos ligeros. Una propuesta pensada para quienes disfrutan del brunch sin mirar el reloj.

Más información… Dirección: Av. Las Begonias 445, San Isidro Instagram: @melt.lima

Paco Yonque

Paco Yonque es un restaurante en Miraflores que se presenta como un espacio elegante y con carácter propio, donde la parrilla y la cocina bistró se encuentran con una identidad peruana. El nombre del local rinde homenaje tanto al personaje de “Paco Yunque”, del clásico cuento de César Vallejo, como al yonque, un destilado tradicional de caña de azúcar muy presente en los Andes.

Más allá de su propuesta culinaria, Paco Yonque incorpora un recorrido sensorial único: desde un boticario o museo del yonque con más de 2500 botellas de macerados hasta un salón con vista al parque Kennedy y detalles que evocan ambientes de épocas pasadas.

Más información… Dirección: Calle Mártir José Olaya 280, Miraflores﻿ Instagram: @pacoyonque

Casa Sarao

Casa Sarao es una taberna española ubicada en el centro empresarial de San Isidro, pensada como punto de encuentro después de la oficina o para almuerzos largos. El concepto se inspira en las tabernas clásicas, con un ambiente acogedor y una carta orientada a compartir.

Aquí se pueden encontrar tapas, raciones, platos clásicos españoles y opciones ideales para acompañar con vino o cerveza. La propuesta busca ser cercana y reconfortante, con sabores conocidos y una ejecución que sorprende gratamente.

El Fideua tiene una chalaquita que enamora al paladar peruano. / Mario Zapata N.

Más información… Dirección: Av. Las Begonias 457, San Isidro﻿ Instagram: @casasarao.pe

Kou Xin

Kou Xin es el chifa bar de los creadores de Primos, una propuesta que mezcla cocina oriental con guiños a la gastronomía popular peruana. El espacio apuesta por una experiencia más relajada y nocturna, donde la comida y la bebida van de la mano.

Pollo Chijaukay al estilo Kou-Xin; atrás, bowl de noodles de lomo con un toquecito de picante. (Foto: Heroína Estudio) / heroina estudio

En la carta destacan platos como el chaufa con pollo a la brasa, bocados para compartir y recetas que combinan técnicas chinas con ingredientes locales. La experiencia se completa con una carta de cocteles de autor pensados para acompañar los sabores intensos.

Más información… Dirección: Av. Armendariz 524, Miraflores﻿ Instagram: @kouxinchifabar

Bruto

Bruto es el nuevo proyecto de la chef Arlette Eulert, donde muestra una faceta más casera y urbana de su cocina. El restaurante propone una experiencia cercana, con platos que apelan a la memoria y al confort, sin perder técnica ni identidad.

Aquí se puede comer cocina honesta, con guisos, fondos y preparaciones pensadas para compartir. La carta cambia según temporada y se complementa con bebidas que refuerzan el espíritu informal del espacio.

Más información… Dirección: Calle Alcanfores 195-199, Miraflores﻿ Instagram: @bruto_arletteulert

La Perlita

La Perlita, ubicada en Barranco, propone una revisión contemporánea de la comida criolla peruana. El restaurante dialoga con la tradición desde una mirada actual, tanto en el plato como en el ambiente, que recuerda a una taberna reinterpretada.

restaurante La Perlita Barranco / Heroina Estudio

En su carta aparecen clásicos como el ají de gallina, causas y guisos, trabajados con técnica y creatividad, además de pescados y entradas pensadas para compartir. Es una propuesta que mira al pasado con respeto, pero se planta con fuerza en el presente.