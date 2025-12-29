De A Comer a Jaime Pesaque: los libros gastronómicos peruanos que marcaron el 2025

En 2025, la gastronomía peruana también encontró en el libro un espacio para expandirse y contarse. Chefs, creadores de contenido y cocineros con trayectorias diversas llevaron sus recetas, memorias y miradas personales al papel, dando forma a publicaciones que van más allá del recetario tradicional. Este recuento reúne los libros de cocina, historias y gastronomía escritos por peruanos que se publicaron a lo largo del año y que, desde distintos enfoques, reflejan cómo se cocina, se piensa y se narra hoy en el Perú.

A Comer: 80 recetas con historias incluidas

Esta es la más reciente publicación de A Comer, el proyecto gastronómico liderado por Alexander Quesquén y Elías Valdez, creadores de uno de los canales de cocina más populares de Perú. Lo que empezó como una propuesta digital para enseñar a cocinar de manera sencilla y accesible desde redes sociales se ha convertido en un espacio reflexivo sobre la cocina cotidiana, la memoria familiar y la comunidad que se congrega alrededor de una mesa.

En este libro, los autores reúnen 80 recetas peruanas explicadas paso a paso, acompañadas de anécdotas, recuerdos personales y colaboraciones con diez cocineros invitados de diversos espacios culinarios, lo que convierte la obra en algo más que un simple recetario: es una ventana hacia la cocina con historias y objetos del día a día.

Publicado por Cosmo Comunicaciones, este libro combina platos tradicionales y populares con reflexiones sobre ingredientes de temporada, productos locales y experiencias, y cuenta con un prólogo escrito por el chef Gastón Acurio, quien celebra la manera en que Alexander y Elías acercan la gastronomía a lectores y cocineros aficionados.

Mayta

El libro del chef peruano Jaime Pesaque, es más que un recetario: es una exploración profunda de la tierra, los ingredientes y la filosofía que han llevado al restaurante Mayta a consolidarse como uno de los referentes más importantes de la gastronomía global. Tras 17 años de historia, Pesaque reúne en esta obra fotografías, testimonios, recuerdos de viajes y reflexiones alrededor de la cocina peruana para contar el vínculo entre producto, cultura y territorio que ha definido su propuesta culinaria.

El restaurante —ubicado en Miraflores y reconocido este año en el puesto 39 de The World’s 50 Best Restaurants— sirvió de eje para narrar cómo desde la costa, la sierra y la selva se construye una cocina contemporánea que dialoga con la diversidad del Perú.

Publicado por Catapulta Editores, el libro combina más de 240 páginas de imágenes a cargo de la fotógrafa Jéssica Alva, testimonios, textos, un prólogo del chef Joan Roca y un registro histórico del restaurante, junto a recetas y un detallado inventario de insumos peruanos que han marcado la trayectoria del proyecto.

Las recetas de mi vida

Se trata del primer libro de cocina de Nelly Rossinelli, más conocida por su presencia en redes sociales y televisión como “la mamá de los pericotitos”, donde conquistó a miles con sus recetas caseras, creativas loncheras y consejos culinarios llenos de cariño y sencillez. La obra, publicada por Editorial Planeta, propone un viaje íntimo por la historia de la autora a través de los sabores que marcaron su vida: desde los platos de su infancia y las recetas heredadas de su familia hasta los recuerdos de viajes por distintas regiones del Perú.

Con más de 70 recetas seleccionadas, Las recetas de mi vida es también una invitación a reconectar con la comida que conforta y une familiares y generaciones. Su escritura cercana y su enfoque emocional sobre la cocina hacen que este recetario se acerque más a una crónica de vida y sabores peruanos, donde la autora comparte no solo ingredientes y pasos, sino también historias y anécdotas de su camino en el mundo culinario y mediático.

Mi historia en 100 recetas

Mi historia en 100 recetas es el libro del chef peruano Rodrigo Fernandini, fundador del restaurante Artesano en Nueva York y conocido por llevar la gastronomía peruana a escenarios internacionales a través de su cocina y su comunidad digital. En esta publicación, Fernandini propone un viaje personal y culinario a través de 100 recetas que marcan su vida, combinando la esencia de la cocina tradicional peruana con influencias globales que ha recogido tras formarse en escuelas como Le Cordon Bleu y trabajar en cocinas de alto nivel.

Más que un recetario clásico, el libro invita a explorar momentos clave de su historia —desde sus primeros sabores en Chiclayo hasta su consolidación como chef internacional—, articulando cada etapa con platillos que reflejan su propuesta, técnica y pasión por cocinar.

Publicado por Grijalbo, Mi historia en 100 recetas se presenta en formato de tapa dura con alrededor de 260 páginas, donde cada receta viene acompañada de contexto, ingredientes, pasos e imágenes que ayudan a transportar al lector tanto a la cocina como a la memoria de Fernandini.

El Fiesta de los Solís

El Fiesta de los Solís es la más reciente publicación del chef Héctor Solís, quien con 40 años de trayectoria al frente de la cocina del emblemático restaurante Fiesta —referente de la gastronomía chiclayana en Lima y el norte del Perú— reúne en esta obra recetas, memorias y la visión culinaria que ha definido su cocina. El libro celebra cuatro décadas desde que sus padres, Bertha Cruz y Alberto Solís, apostaron por un proyecto que fusiona tradición, producto y celebración alrededor de la mesa.

A través de relatos personales y la narración de sus experiencias desde la infancia hasta la dirección del restaurante, Solís rescata la historia culinaria de Lambayeque, sus ingredientes ancestrales y la manera en que estos sabores han sido preservados y reinterpretados en su propuesta gastronómica.

Publicado por Planeta Gastro, El Fiesta de los Solís se presenta como un libro de gastronomía de lujo que no solo incluye recetas representativas de la cocina norteña —con especial atención a productos y técnicas locales—, sino que también explora el papel del productor, el productor regional y la despensa chiclayana. Con más de 300 páginas, la obra es un homenaje a los sabores del norte, desde el emblemático arroz con pato alochado hasta los insumos cultivados por la propia familia Solís.

¡Bendito Perú!

¡Bendito Perú! es el más reciente libro del chef Giacomo Bocchio, Publicado por Planeta Gastro, este libro de Giacomo Bocchio se propone como un homenaje a la cocina peruana desde su ritmo, técnica y memoria. En esta obra, el chef reúne una cuidada selección de recetas organizadas por secciones —bases, salsas y guarniciones, sopas, entradas, sánguches, fondos, postres y bebidas— que revelan la esencia del sabor peruano: sabores equilibrados, texturas precisas y creatividad refinada. El título no solo alude a la riqueza gustativa del país, sino también a una expresión cotidiana que encapsula orgullo y devoción por el Perú.

¡Bendito Perú! busca ser un documento útil y accesible, con recetas “muy probadas” —como él mismo señala— donde cada preparación está pensada para funcionar en la cocina real, con indicaciones precisas, conversiones de unidades y consejos que facilitan su ejecución incluso fuera del país.