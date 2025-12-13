Desde los hechos con insumos peruanos hasta los pensados en el paladar goloso: la guía de panetones imperdibles para esta Navidad

La temporada navideña llega con una deliciosa variedad de panetones artesanales hechos en Perú. Desde propuestas clásicas y elegantes hasta versiones golosas, veganas, andinas y reinterpretaciones creativas, reunimos 12 opciones que demuestran que el panetón puede ser tan diverso como los ingredientes y manos que lo elaboran. Aquí, una selección ideal para regalar, compartir o simplemente disfrutar en casa, sin perder de vista esa magia que solo un buen panetón puede transmitir.

La Panadería del Country

La Panadería del Country vuelve con su tradicional Panetón del Country, uno de esos clásicos que nunca fallan en diciembre. Este año presentan dos versiones que mantienen el sello de la casa: el clásico, hecho con naranja confitada y praliné de almendras, coronado con su característico baño crocante; y la versión con chispas de chocolate, marmoleada y también recubierta con una cobertura crujiente. Es de esos panetones que huelen a tradición desde que se abre la caja.

Ambas propuestas se elaboran de manera artesanal y estarán disponibles solo hasta el 31 de diciembre, lo que le da ese aire de edición limitada que uno quiere asegurar antes de que se acaben.

La versión de naranja y almendras es de las favoritas del público. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @lapanaderíadelcountry

A Cake Boutique

A Cake Boutique nació hace ocho años con una premisa clara: crear tortas únicas, con sabores curiosos y combinaciones atrevidas. Su panetón sigue esa misma lógica. Mantienen los elementos tradicionales del panetón, pero incorporan notas de canela, Amaretto y naranja para darle personalidad. La masa viene con chispas de chocolate y desde el primer corte se siente esa intención de reinterpretar un clásico con los códigos creativos de la marca.

Lo más llamativo es que presentan dos versiones que se disfrutan con salsa: pistacho o chocolate. Cada una se acompaña además con un ganache que cubre el panetón, elevando su textura y sabor. Para la versión de chocolate usan cacao cajamarquino, lo que aporta profundidad y un guiño delicioso al chocolate caliente.

Si visita el local de A Cake Boutique en Miraflores, podrá disfrutar porciones del panetón. / A Cake Boutique

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @acakeboutiquelima

Miski Tanta

Luis Carlos Bances, maestro panadero de Miski Tanta, lleva años explorando las posibilidades de los insumos peruanos dentro de la panadería. Su panetón de maíz morado es un buen ejemplo de esta búsqueda: se elabora con harina de maíz morado y suma castañas, pasas y chispas de chocolate blanco, logrando una mezcla que sorprende desde el color hasta el aroma. Es una propuesta que respeta la estructura clásica del panetón, pero integra ingredientes que narran una historia local.

Otras de las opciones que encontramos en su catálogo también se inspiran en insumos locales. Así, podemos disfrutar de versiones con arándano, integrales, de café o chocolate, endulzados con stevia y, por supuesto, el tradicional.

En este panetón peruano se aprovecha el maíz morado, conocido por ser utilizado para preparar chicha morada. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @miskitanta_

La Chepo

Los Chepotones Rellenos regresan y, como cada año, vuelan porque son pura tentación. La Chepo es conocida por sus propuestas golosas y este el chocotón de Cookies & Cream lo confirma: trozos de brownie, blondie, Oreo y choco-chips se integran en la masa, que además viene rellena con crema de cookies & cream y bañada en chocolate blanco. Desde el primer vistazo se nota que está pensado para quienes disfrutan los sabores intensos y sin culpa.

En su catálogo encontramos otras alternativas rellenas de nutella, fudge, café, dulce de leche y pistacho. También ofrecen un pack con 12 mini Chepotones de todos los sabores disponibles.

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @la.chepo

Panetón del Chef Rama

El chef Rama presenta un panetón vegano que destaca por su lista de ingredientes limpia y su dulzor natural. Está endulzado con miel de agave andino —conocido como cabuya o maguey—, un ingrediente de bajo índice glucémico apto para diabéticos. Además, incluye arándanos, castañas, pasas y trozos generosos de damascos, que aportan humedad y un aroma frutal muy agradable.

Lo interesante es que logra la textura esponjosa de un panetón tradicional sin usar ingredientes de origen animal. El sabor se siente ligero, ideal para quienes buscan alternativas veganas o más saludables sin renunciar al espíritu navideño.

El chef Rama presenta una versión apta para diabéticos y veganos. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @chef_rama

13 Monjas

Por primera vez, el panetón de 13 Monjas llega a Lima, y lo hace con la misma filosofía que los caracteriza: respeto absoluto por el tiempo y por la tradición. Lo elaboran con masa madre viva, ingredientes nobles y un proceso lento que incluye 48 horas de fermentación en frío. Es preparado con miel orgánica de Chuquibamba, chispas de chocolate, pasas morenas y ralladura de naranja.

La textura es suave, aromática y la glasa crocante de almendras con chocolate le da un cierre elegante. Es un panetón de corta vida (unos 15 días) porque no usan conservantes, algo que también refuerza su compromiso con lo artesanal.

El panetón de 13 Monjas resultó uno de los mejores de la temporada navideña 2025. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @13monjas.

La Ibérica

La Ibérica debuta en el mundo del panetón artesanal con su Panettone Chocolatier, elaborado con masa madre y boleado a mano. El toque distintivo viene de los trozos de chocolate al 62% de cacao y las notas suaves de cáscara de naranja confitada. Es una propuesta que combina tradición panadera con la elegancia chocolatera que caracteriza a esta marca arequipeña centenaria.

La miga es bastante aireada, con toques dulces, de chocolate y cítricos. Es ideal para quienes aman el panetón clásico, pero disfrutan cuando aparece un toque extra que lo hace diferente.

La conocida marca arequipeña apostó por innovar con este nuevo producto. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @chocolates.laibericaperu

Ukaw

Ukaw, la marca nacida en Ucayali, trae dos versiones de panetón, pero el Cacaotón destaca por su carácter: lleva cacao al 45% y un bizcocho de larga fermentación perfumado con vainilla, naranja y cacao amazónico. Incluye arándanos, cashwes, chocolate y naranjas confitadas, creando un perfil que mezcla lo frutal, lo cítrico y lo chocolatoso en una misma propuesta.

También ofrecen una versión vegana con cacao al 60%, hecha con harina integral, panela y masa madre de larga fermentación. Esta alternativa suma castañas, pasas rubias, arándanos y tropezones de chocolate, manteniendo la esencia amazónica desde otro enfoque. Ambas opciones son una celebración del cacao peruano en formato navideño.

Descubre cómo el cacao nacional combina a la perfección con este pan dulce de origen italiano con la versión de Ukaw. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @ukaw.chocolate

Bombrigadeiro

Bombrigadeiro, la marca creada por Juliana Oliveira, presenta panetones rellenos de brigadeiro, el dulce brasileño que siempre se roba la atención. La versión que probamos está rellena de brigadeiro de pistacho, elaborado con chocolate blanco y crema 100% pistacho. La masa incluye gotas de chocolate y el resultado es suave, cremoso y con ese punto goloso que lo hace inolvidable.

Es un panetón pensado para quienes buscan una experiencia distinta, más cercana a un postre cremoso que al panetón tradicional. El aroma a pistacho y la textura del brigadeiro hacen que cada corte sea generoso y único.

La golosa propuesta ofrece otras versiones de chocolate blanco, de chocolate blanco con nutella o relleno de brigadeiro de nueces. / Bombrigadeiro

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @bombrigadeiro.peru

Nanka

El Panetón Nanka Sin Azúcar llega con una propuesta saludable que no sacrifica sabor. Está hecho con masa madre, ají amarillo como colorante natural y frutas confitadas como arándanos, kiwi y aguaymantos. El dulzor proviene únicamente de alulosa y fruto del monje, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan controlar el azúcar sin renunciar a la tradición.

Además, cada panetón tiene un propósito social: un porcentaje de la venta se dona a Casa Ronald, que apoya a familias en tratamiento médico. Es un panetón ligero, sumamente aromático y con toques frutales intensos e inesperados.

Nanka presenta una versión con insumos frescos y de calidad, apostando por el uso de endulzantes alternativos. / Nanka

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @nankaperu

La P’Tite France

La P’Tite France presenta un panetón artesanal de frutos secos elaborado con masa madre y un proceso de fermentación natural de dos días. Utilizan solo ingredientes no procesados: mantequilla fresca, crema de leche, yemas, almendras y una mezcla de frutas confitadas artesanalmente. Esta atención al detalle se refleja en una miga ligera y húmeda.

Cada panetón se trabaja a mano y el resultado es impecable: aroma a mantequilla, notas cítricas y la profundidad de los frutos secos seleccionados. Es una propuesta clásica, elegante y sin aditivos, perfecta para quienes disfrutan de una experiencia más tradicional y equilibrada.

La P'tite France vuelve a presentar su panetón clásico. / Julio Reaño

Más información: Puedes conocer más de la propuesta y hacer pedidos a través del perfil de Instagram: @laptitefrance

Amaranto

Amaranto ofrece cinco versiones de panetones artesanales: Cereales Andinos, Golden Fruits, Rosé, Chocotoffe y su clásico de la casa. Cada uno está elaborado con combinaciones distintas de ingredientes, desde harinas andinas y extractos naturales hasta frutas deshidratadas y ganaches aromáticos. La propuesta Rosé, una de las más llamativas, combina jugo de frutos rojos, jugo de flor de jamaica, chocolate de leche, arándanos rojos, pecanas y cerezas confitadas.

Cada versión tiene un carácter particular, pero todas comparten un sello artesanal reconocible y un enfoque en ingredientes de calidad. El Rosé destaca por su identidad fresca y vibrante, mientras que opciones como Chocotoffe apuestan por perfiles más golosos.

Gracias a su peculiar decoración, los panetones de Amaranto resultan el regalo perfecto. / Julio Reaño