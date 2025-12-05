El mercado del panetón en el Perú muestra nuevamente su enorme diversidad, con opciones para todos los bolsillos y gustos. Sin embargo, una edición artesanal de precio elevado se ha colocado por encima de todas al convertirse en la más cara de esta temporada.

Su exclusiva presentación cuesta S/874 y actualmente solo quedan cinco unidades disponibles para Navidad 2025. Descubre de qué panetón se trata y cuáles son sus detalles más llamativos.

¿CUÁL ES EL PANETÓN MÁS CARO DEL PERÚ?

El panetón de precio más elevado que continúa disponible es el Panettone Tradizionale Maximus, una pieza de cinco kilos vendida por The Cheese Corner, una tienda ubicada en distritos como Miraflores y La Molina.

Este producto, preparado con naranja confitada fresca y pasas, destaca también por su proceso artesanal, ya que cada unidad es envuelta a mano. Además, incorpora aromas obtenidos de bebidas italianas como el vino Marsala DOP y el licor Terre Siciliane Zibibbo IGP.

Panettone Tradizionale Maximus | Foto: Fiasconaro

La tienda confirmó que solo quedan cinco ejemplares a la venta, por lo que su disponibilidad es reducida.

Cabe mencionar que el mismo modelo tuvo una edición de 10 kilos, ofertada antes por S/1.539, pero esa presentación ya no se encuentra en stock este año, según informa Infobae.

Panettone Tradizionale Maximus | Foto: Fiasconaro

¿QUÉ PANETONES PREMIUM SE VENDEN EN SUPERMERCADOS?

Las plataformas digitales de supermercados también exhiben opciones de alta gama, aunque con precios más bajos que el panetón líder. Según la revisión más reciente, el artículo más costoso que se puede adquirir con normalidad en autoservicios es el Panettone de Almendra Glaseado Rustichella d’Abruzzo (1 kg), ofrecido por Wong en S/222.90.

Además, la cadena muestra una línea completa de presentaciones gourmet que superan los S/150, entre ellas:

Panettone Especial Bonifanti Gran Milanese (1 kg) – S/178.90

Pandoro Tradicional Tre Marie (1 kg) – S/181.90

Panettone Perla del Sur Tre Marie (850 g) – S/188.90

Pandoro Bonifanti (1 kg) – S/196.90

Estas alternativas destacan por ser importadas y por incluir empaques exclusivos.

(Fuente: iStock)

¿QUÉ OPCIONES ECONÓMICAS ENCUENTRA EL PÚBLICO?

En el otro extremo del mercado, los precios se reducen drásticamente. Supermercados como Tottus y Plaza Vea ofrecen presentaciones entre los S/9.80 y S/20, en formatos que suelen oscilar entre los 750 y 900 gramos. Entre los más accesibles figuran:

Panetón Puro Amor (800 g) – S/9.80

Panetones Tottus (900 g) – S/11.90

Costa y Buon Natale (800–750 g) – S/15.40 a S/16.80

Dolcci, Don Lucho y Unión (800 g) – S/17.90 a S/18.20

Incluso marcas populares como Bimbo, Universitario, Alianza Lima o Gloria se mantienen por debajo de los S/20, lo que explica su alta demanda.

¿POR QUÉ EXISTE UNA DIFERENCIA TAN GRANDE EN LOS PRECIOS?

La amplitud de precios responde al tipo de ingredientes, métodos de elaboración, origen del producto y demanda estacional. En el Perú, el panetón se ha convertido en un símbolo navideño indispensable, con un consumo anual de 1.1 kilos por persona, cifra superior a la de Italia. Esta alta preferencia impulsa una oferta que abarca desde ediciones artesanales de lujo hasta propuestas económicas pensadas para llegar a todos los hogares.

