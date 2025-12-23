Finalmente llega la Navidad cada 25 de diciembre, luego de una Nochebuena marcada por la tradicional cena que suele incluir carnes al horno como el pavo, chocolate caliente y una porción de panetón. Aunque este emblemático bollo con pasas y frutas confitadas forma parte de muchas mesas, no todos los peruanos lo prefieren, por lo que buscan alternativas que también endulcen sus celebraciones mientras conmemoran el nacimiento de Jesucristo.

La temporada navideña llega cada año cargada de alegría, colores y sabores que llenan tanto los desayunos como las cenas en el Perú. Entre ellos, el panetón suele ocupar un lugar destacado como postre indispensable en la mesa, aunque no todos lo consumen, ya que algunos prefieren explorar otras opciones.

Entre los dulces alternativos destacan varios postres europeos que, aunque similares al tradicional bollo con pasas y frutas confitadas, ofrecen sabores y texturas diferentes. Desde las galletas suecas hasta el merengue horneado de Nueva Zelanda, inspirado en la célebre bailarina rusa, existe una amplia variedad de opciones para quienes desean innovar en sus celebraciones.

A continuación, te presentamos una guía de estos pasteles y dulces típicos de Navidad que podrían sustituir al panetón en las fiestas de 2025, ideales para quienes buscan diversificar los sabores a pesar del alto contenido calórico que suelen tener estas delicias.

POSTRES Y DULCES PARA DISFRUTAR EN NAVIDAD

PANDORO

PAVLOVA

PEPPARKAKOR

CROQUEMBOUCHE

TRONCO NAVIDEÑO

Otros postres, dulces o pasteles navideños que figuran como alternativas al consumo del tradicional panetón, son los turrones españoles, alfajores argentinos, pan dulce, garrapiñadas, Banketstaaf de Países Bajos, entre otros a nivel mundial.

Cabe resaltar, que durante estas fiestas decembrinas anuales, nuestro peso suele estar en riesgo producto de la cantidad de alimentos consumidos a la misma vez, y por ende esos altos niveles de triglicéridos y colesterol alcanzados que según el Instituto Nacional de Salud (INS) peruano, puedes evitar a partir de incluir ensalada de verduras frescas o cocidas antes de comer el plato principal, preparaciones sancochadas, y terminar sumándole hidratación.

LOS INGREDIENTES Y PREPARACIÓN DEL CHOCOLATE CALIENTE QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESOS POSTRES NAVIDEÑOS

La temporada de fiestas en Perú y gran parte del mundo trae consigo la unión familiar acompañada por elementos que no solo cumplen con la función de decorar el centro de mesa, sino también endulzar nuestros paladares a través de, por ejemplo, una buena tajada de panetón y la infaltable taza llena de chocolate caliente.

Pese al clima estacionario que experimentan países del hemisferio sur, dicha bebida es disfrutada por millones de personas, festejando así una época donde otros alimentos o comidas integran el buffet navideño.

A continuación, te compartimos tanto la receta para hacer chocolate caliente como la propia preparación gracias a Buenazo, y así la integres en la cena de Nochebuena para festejar Navidad 2024:

INGREDIENTES

- 2 tazas de agua

- 3 ramas de canela

- 300 gramos de chocolate para taza con azúcar (3 tabletas de 100 gramos c/u)

- 6 tazas de leche evaporada o 3 latas de leche evaporada de 400 gramos c/u

- 1 cucharadita de mantequilla

PREPARACIÓN

1- Coloca el agua en una olla y hiérvela junto con las ramas de canela.

2- Cuando el agua esté en ebullición, agrega el chocolate previamente troceado y disuelto.

- Tras ello, puedes retirar las ramas de canela.

3- Adiciona la leche evaporada para luego mezclar y calentar, vigilando la olla a fin de evitar que el chocolate rebalse.

4- Apaga el fuego, agrega la cucharadita de mantequilla y termina por probar el punto de dulzor antes de servirlo caliente en taza.

Con respecto a la preparación y receta en sí, Buenazo también te comparte algunos secretos para hacer de tu chocolate caliente una bebida más exquisita, siendo la escogencia del producto una de ellos, agregarle especias como cáscara de naranja y nuez moscada otro resaltante, y darle el toque salado gracias a la margarina.

FRASES PARA ENVIAR POR REDES SOCIALES EN NAVIDAD

Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños.

Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y feliz comienzo de etapa.

La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente.

No esperes que te olvide, ni olvides que te espero... ¡Feliz Navidad!

Que estas navidades estén envueltas con papel de felicidad y atadas con una cinta de amor.

La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso.

Esta Navidad, tú eres mi estrella.

En el mercado se puede comprar mazapanes, turrón, roscón, pero no se puede comprar tu amistad.

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

Por otros 365 días más contigo, ¡te quiero!

Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad.

Este año puede ser el principio de todo lo que tú quieras. ¡A por un nuevo año!

Las mejores cosas de la vida nunca vienen solas, y en estas Navidades lo confirmé… ¡vienen contigo!

365 días. 365 nuevas oportunidades.

Este año, no esperes, haz que pase.

En Navidad, dichoso quien en su casa está.

Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.

