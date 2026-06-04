Los sánguches continúan siendo uno de los platos más representativos y queridos de la gastronomía peruana, y los Premios Somos reconocen a diez propuestas que destacan por mantener viva esta tradición con sabor, creatividad y calidad. Desde clásicos panes con chicharrón y asado hasta versiones más contemporáneas, las sangucherías nominadas han logrado conquistar al público con recetas que combinan historia e innovación.
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La evolución de las sangucherías en Lima también ha impulsado una mayor valoración de los ingredientes y procesos artesanales. Muchas de estas propuestas trabajan con panes preparados en casa, carnes cocidas lentamente y salsas de elaboración propia que potencian cada combinación. Además, varias han logrado convertir un plato cotidiano en una experiencia gastronómica que reúne tradición, identidad y nuevas propuestas culinarias.
Las nominaciones a los Premios Somos 2026 reflejan cómo el sánguche peruano continúa reinventándose sin perder su esencia popular.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría sánguches de los Premios Somos 2026:
Dirección: Av. Gral. Mendiburu 1175, Miraflores
Dirección: Toribio Pacheco 319, Miraflores
Dirección: Jr. Chancay 894, Cercado de Lima
- La Lucha Sanguchería Criolla
Dirección: Av. Diagonal 308, Miraflores
Dirección: Julián Arias Aragüez 698, Miraflores
Dirección: Av. César Vallejo 1502, Lince
Dirección: Gral. Varela 596, Miraflores
Dirección: Elías Aguirre 277, Miraflores
Dirección: Av. Nicolás de Piérola 351, Barranco
Dirección: Av. Vasco Núñez de Balboa 326, Miraflores
Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.