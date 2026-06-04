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Conoce las sangucherías nominadas a los Premios Somos.
Conoce las sangucherías nominadas a los Premios Somos.
Por Alejandra Garboza

Los sánguches continúan siendo uno de los platos más representativos y queridos de la gastronomía peruana, y los Premios Somos reconocen a diez propuestas que destacan por mantener viva esta tradición con sabor, creatividad y calidad. Desde clásicos panes con chicharrón y asado hasta versiones más contemporáneas, las sangucherías nominadas han logrado conquistar al público con recetas que combinan historia e innovación.

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