Ciudad de héroes, por Alonso Cueto

Postal de la Plaza de Armas de Lima, impresa a principios del siglo XX.

Postal de la Plaza de Armas de Lima, impresa a principios del siglo XX.

/ Getty Images
Por Alonso Cueto

Cualquier acto es heroico en Lima. Subirse a un microbús, cruzar una calle, dar una vuelta. Moverse es un acto de heroísmo. La cola es el ritual de la paciencia en el que ese heroísmo se pone a prueba. Colas en las estaciones, colas en el Banco de la Nación, colas en alguna oficina. Gente de pie, esperando. Muchos de ellos han atravesado el caos. Vivir en Comas y tener que ir a Lince. Vivir en Villa El Salvador y tener que ir a Carabayllo. Vivir en San Juan de Lurigancho, una ciudadela de un millón doscientos mil habitantes, el 11% de la población total de la ciudad. Ver el mar desde Magdalena y sentir el hielo en Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, una zona abandonada a su suerte. Sentir el miedo sin tiempo de los asaltantes. Formar una empresa y recibir el primer aviso de un extorsionador. Entrar en el tráfico como en una tormenta.

