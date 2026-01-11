Escuchar
(2 min)
John Griffith Chaney pasó a la historia como Jack London.

John Griffith Chaney pasó a la historia como Jack London.

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

John Griffith Chaney pasó a la historia como Jack London.
John Griffith Chaney pasó a la historia como Jack London.
/ adoc-photos
Por Alonso Cueto

Los cuentos y novelas dan forma a una misma historia. Un personaje se enfrenta a una amenaza o un riesgo que pone en juego su destino. Una esposa se enamora de un amante, un joven empleado despierta convertido en insecto, alguien descubre una verdad oculta sobre su padre. No todo tiene por qué ser tan dramático. Basta que alguien se confronte con el peso de su rutina.

La desaparición de Agatha Christie: cuando la reina del misterio se convirtió en su propio enigma y puso en jaque a todo el Reino Unido
Cultura contemporánea

La desaparición de Agatha Christie: cuando la reina del misterio se convirtió en su propio enigma y puso en jaque a todo el Reino Unido

Tormentas de fuego y de hielo
El Dominical

Tormentas de fuego y de hielo

Michael Bond, el hombre que con Paddington nos puso en el mapa de la literatura infantil pero que nunca pudo visitar el Perú
Actualidad

Michael Bond, el hombre que con Paddington nos puso en el mapa de la literatura infantil pero que nunca pudo visitar el Perú

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”
Reseñas

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”