“El mar, el mar”, por Alonso Cueto

Dos limeños entran a bañarse al océano, retratados por el acuarelista Pancho Fierro en 1853.

Por Alonso Cueto

En su libro quizá más famoso, “Momentos estelares de humanidad”, Stefan Zweig narra con precisión y delicia, el momento en el que Vasco Nuñez de Balboa se prepara para ser el primer europeo que va a conocer el Mar del Sur, es decir el Oceano Pacífico. Con “la bandera en la mano izquierda y la espada en la derecha”, Balboa asciende hasta llegar a la cumbre.

