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Resumen

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Imagen de una mesa de sufragio para las elecciones municipales de 1980. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Imagen de una mesa de sufragio para las elecciones municipales de 1980. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ JAVIER LOPEZ
Por Alonso Cueto

En alguna ocasión, escuché decir a Enrique Bernales que sus padres le habían enseñado a amar al Perú. A propósito de eso, uno puede preguntarse si el amor es parte de alguna enseñanza racional o intelectual y si es posible “enseñar a amar”. Con frecuencia, he pensado sin embargo que algunos de nosotros podemos decir algo parecido. No se si nuestros padres nos enseñaron a amar el Perú pero sí procuraron mostrarlo en toda su diversidad. En algún momento de nuestra infancia, tuvimos a alguien que nos habló de nuestro país, que nos hizo recorrer su geografía, que nos hizo apreciar sus rostros tan diversos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.