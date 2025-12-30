¡El gato y el ratón más famosos de la historia están de vuelta! La legendaria rivalidad que ha cautivado a generaciones regresa a la pantalla grande con “Tom & Jerry: La Brújula Mágica”. Marcando su estreno para el próximo 15 de enero de 2026, esta nueva entrega promete apoderarse de las salas de cine peruanas, fusionando el humor físico que los hizo icónicos con una narrativa fresca y emocionante para toda la familia."

Tráiler oficial

Trama de la película

En esta nueva entrega, los icónicos personajes se embarcan en una aventura inédita. La película promete mantener el humor slapstick clásico que los caracteriza desde hace casi un siglo, pero integrando elementos narrativos modernos para captar a la audiencia actual.

Sinopsis

En esta nueva aventura, el caos habitual entre el gato y el ratón escala a niveles épicos cuando, durante un accidentado paso por un museo, activan accidentalmente una brújula antigua con poderes mágicos. Este artefacto los transporta a una civilización perdida conocida como la Ciudad Dorada. Lejos de su entorno doméstico, Tom y Jerry se ven obligados a dejar de lado su histórica rivalidad para navegar por un mundo fantástico lleno de peligros, donde la única forma de volver a casa es aprendiendo a trabajar en equipo.

Lo que hace especial a esta entrega es su salto técnico: se trata del primer largometraje de la franquicia realizado íntegramente en animación 3D para la gran pantalla. Dirigida por Zhang Gang, la cinta es el resultado de una ambiciosa coproducción internacional entre Warner Bros. Discovery y China Film Co. Esta colaboración no solo renueva la estética visual de los personajes, sino que introduce nuevos aliados como los “Guardianes Gárgola” y un imponente villano, “Rata Fornida”, quien pondrá a prueba el ingenio de la dupla protagonista en una batalla final de proporciones gigantescas.

Ficha técnica