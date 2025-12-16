Warner Bros. Discovery está evaluando rechazar la oferta pública de adquisición presentada por Paramount Skydance, debido a preocupaciones relacionadas con el esquema de financiamiento y otros términos de la propuesta, según fuentes familiarizadas con las deliberaciones. Tras revisar la iniciativa, el directorio de Warner Bros. considera que el acuerdo vigente con Netflix ofrece mayor valor, certidumbre y condiciones más favorables que las planteadas por Paramount.

Las fuentes indicaron que la respuesta formal de Warner Bros. podría comunicarse en los próximos días, aunque recalcaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva y que el escenario continúa siendo cambiante. Voceros de Warner Bros. y Paramount no hicieron comentarios.

Uno de los principales puntos de fricción es la estructura de financiamiento propuesta por Paramount, encabezada por David Ellison. Una parte relevante del capital proviene de un fideicomiso vinculado al patrimonio de su padre, Larry Ellison, lo que genera inquietud en Warner Bros., dado que se trata de un instrumento revocable cuyos activos podrían retirarse en cualquier momento sin un recurso claro para la compañía adquirida.

David Ellison, director ejecutivo de Skydance Media, lidera la propuesta de adquisición de Warner Bros. presentada por Paramount.

A ello se suma la preocupación del directorio por la capacidad de Warner Bros. para operar con normalidad durante el periodo que podría tomar la aprobación regulatoria de una eventual transacción. Según las fuentes, Paramount no estaría ofreciendo suficiente flexibilidad para la gestión del negocio ni del balance de la empresa en ese lapso. La matriz de CBS y MTV señaló recientemente que había atendido estas inquietudes, incluyendo ajustes en la refinanciación de la deuda y el compromiso de una cuota de separación de US$5.000 millones respaldada por la familia Ellison.

Paramount también ha modificado otros aspectos de su propuesta. Parte del financiamiento inicialmente previsto por la china Tencent Holdings, por unos US$1.000 millones, fue retirado ante el temor de que generara objeciones de seguridad nacional por parte de los reguladores de Estados Unidos.

En paralelo, Warner Bros. acordó este mes la venta de sus estudios, su negocio de streaming y HBO a Netflix por US$27,75 por acción, lo que valora la operación en aproximadamente US$83.000 millones, incluida la deuda. Como parte de este proceso, la compañía planea separar previamente sus redes de cable, como CNN y TNT, para distribuirlas entre sus accionistas.

Warner Bros. acordó este mes la venta de sus estudios y su negocio de streaming a Netflix.

Por su parte, Paramount ha ofrecido adquirir Warner Bros. por US$30 por acción, lo que equivale a más de US$108.000 millones considerando la deuda, y ha señalado que su propuesta no es definitiva, dejando abierta la posibilidad de mejorarla. Las acciones de Warner Bros. cotizan actualmente en torno a los US$29, lo que sugiere que parte del mercado anticipa una oferta más alta.

El acuerdo entre Warner Bros. y Netflix restringe la búsqueda activa de propuestas alternativas, pero permite evaluar ofertas entrantes. En caso de que surja una propuesta superior, la compañía está obligada a otorgar a Netflix la opción de igualar los términos para mantener vigente su acuerdo actual.