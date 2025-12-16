LAP: Adenda para no cobrar la TUUA de conexión nacional estaría en marzo, ¿cómo va el cobro de la tarifa para escalas internacionales?

De acuerdo a Salmón, el cobro ha avanzado sin sobresaltos, aunque al principio hubo algunos pasajeros desconcertados porque “no habían recibido la información adecuada por parte de las aerolíneas. Son ellas las que tienen la relación de consumo con los pasajeros”, sostuvo el ejecutivo.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, zona interior a los controles de seguridad.

Agregó que una aerolínea ya conoce el día de hoy qué pasajeros llegarán al país en los próximos 15 días, por lo que atribuye que es su responsabilidad informar a sus pasajeros. A su vez, destacó que lo positivo ha sido que cada vez más pasajeros en conexión están realizando sus pagos a través de la plataforma web que habilitaron.

En los primeros días del cobro, el 15% de los pasajeros abonaron esta nueva tarifa a través de la plataforma virtual, mientras que hasta el final de la semana pasada ya estaban en casi un 22%.

El ejecutivo comentó que durante el primer día pasaron unos 7.000 pasajeros de conexión y que hasta el viernes de la semana pasada ya eran más de 16.000 pasajeros de tránsito y que no ha habido algún impacto en los tiempos de conexión, ni con quienes hacen el pago vía digital o quienes han pagado a través de los módulos o en efectivo.

¿Seguirán las conversaciones sobre el cobro de la TUUA de transferencia internacional?

Para Salmón, el tema ya está zanjado. “Ya hemos comenzado a cobrar, para nosotros el tema está cerrado y no ha habido impacto de tipo operativo en lo absoluto, ni para pasajeros, ni para las líneas aéreas. Estamos trabajando fuertemente para seguir atrayendo aerolíneas y conectar nuevos destinos”, dijo a este Diario.

Para Juan José Salmón, CEO de LAP. el tema de la TUUA de transferencia internacional está cerrado.

No obstante, de acuerdo a fuentes del sector aerocomercial, las aerolíneas sostienen que estuvieron dispuestas a conversar desde hace mucho tiempo, yendo a varias reuniones en las que “ha habido posiciones intransigentes de parte del concesionario". “Nosotros hemos ofrecido un diálogo permanente con flexibilidad y brindando alternativas para encontrar una solución que sea mejor para el país”, afirmaron.

Y estas conversaciones podrían continuar estas semanas, pues, aunque el impacto de la TUUA de transferencia no se ha percibido de manera inmediata en la ocupación y demanda de vuelos de conexión internacional, las fuentes del sector consideran que sí se percibirá en el corto y mediano plazo, por lo que las líneas aéreas estarían evaluando este nuevo factor para determinar sus próximos planes con rutas internacionales hacia el próximo año y en adelante.

Agregaron que hoy en día Lima está rezagada, ya que se tienen menos conexiones que nuestros competidores como el aeropuerto de Panamá o el de Bogotá.

¿Cómo va el proceso para la anulación del cobro de la TUUA de conexión nacional?

Salmón comenta que actualmente están trabajando con el Estado, precisamente, en este proceso para no cobra la TUUA de transferencia doméstica. “Tenemos que sentarnos con ellos en las semanas que vienen para llegar a un entendimiento sobre cuál será la manera en que se compensará lo que le corresponde al LAP. Eso tiene que trabajarse a través de una adenda, evidentemente, y es lo que estamos esperando para poderlo cerrar”, detalló el ejecutivo de LAP a El Comercio.

A su vez, reafirmó que desde el 1 de enero no se va a cobrar ya esta tarifa para conexiones nacionales, pero deben conversar con el MTC para determinar cuáles son los plazos y el cronograma que tienen para poder cerrar esta nueva adenda, y según eso también se postergará este cobro.

Pasajeros en conexión.

¿En qué consistirá esta adenda? La expectativa de LAP es que esta adenda esté lista para el mes de marzo máximo, resaltó Salmón. Una adenda que solo abordará la compensación de la TUUA de transferencia nacional.

“Abordará la compensación, porque recuerda que la TUUA de transferencia es de US$6, sin IGV, de los cuales LAP estaría recibiendo US$3, que se tendrían que compensar de alguna manera”, apuntó.

¿Podría haber una ampliación al plazo de concesión? El ejecutivo fue categórico y dijo que la ampliación del tiempo de concesión está totalmente descartada como una opción de compensación en este caso, tras la propuesta que, indica, provino desde las aerolíneas para la TUUA de conexión internacional. “Eso no nos satisface”, mencionó.

El mecanismo- precisó- lo tiene que definir el Estado . Por ello, LAP se reuniría con ellos durante esta semana para comenzar a retomar esa conversación.

A nivel de pasajeros movilizados este año en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, Salmón aseguró que su proyección se mantiene y que la nueva TUUA de transferencia no tendrá ningún impacto en término de cantidad de pasajeros. El ejecutivo había comentado a este Diario hace un par de meses que estimaban cerrar el año con más de 25 millones de pasajeros movilizados.