Película peruana “Runa Simi” gana premio en el Festival Palm Springs en Estados Unidos

"Runa Simi" documental el compromiso de un hombre y su hijo por completar el doblaje en quechua de la película de Disney, "El rey león". (Foto: Instagram/Difusión)

La película peruana “Runa Simi”, dirigida por Augusto Zegarra, fue reconocida en el Palm Springs International Film Festival (PSIFF), en Estados Unidos, donde obtuvo el Premio Ibero-American, galardón que distingue a la mejor producción de América Latina, España o Portugal presentada en el certamen de cine.

