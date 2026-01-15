Película peruana “Runa Simi” gana premio en el Festival Palm Springs en Estados Unidos

La película peruana “Runa Simi”, dirigida por Augusto Zegarra, fue reconocida en el Palm Springs International Film Festival (PSIFF), en Estados Unidos, donde obtuvo el Premio Ibero-American, galardón que distingue a la mejor producción de América Latina, España o Portugal presentada en el certamen de cine.

El reconocimiento se dio en el marco de la 37ª edición del festival, realizada del 2 al 12 de enero, que reunió 178 películas de 72 países y territorios, incluidas 44 candidatas al Oscar. En los últimos años, Palm Springs se ha consolidado como una parada obligatoria dentro del circuito previo a los Premios de la Academia.

¿De qué se trata “Runa Simi”?

Sinopsis: “Fernando es un joven activista y actor de doblaje de Cusco, Perú. Su sueño: convencer a The Walt Disney Company de permitirle doblar ‘El Rey León’ al quechua. Este viaje lo llevará a replantearse su papel como padre y activista, con su hijo de 8 años como su compañero en esta aventura“.

Reconocimiento para el cine peruano

“Runa Simi” fue seleccionada dentro de la Competencia Iberoamericana, en la que participaron títulos de Panamá, Bolivia, España, México, Venezuela, Colombia y Paraguay, entre otros. Finalmente, el jurado de Palm Springs (PSIFF) otorgó el premio principal a la producción peruana dirigida por Zegarra.

La cinta peruana compitió con las siguientes películas en su categoría:

“Beloved Tropic” (Panamá) — Dirigida por Ana Endara

“The Condor Daughter” (Bolivia) — Dirigida por Álvaro Olmos Torrico

“Deaf” (España) — Dirigida por Eva Libertad

“Drunken Noodles” (EE.UU. / Argentina) — Dirigida por Lucio Castro

“It Would Be Night in Caracas” (México / Venezuela) — Dirigidas por Mariana Rondón & Marité Ugás

“Maspalomas” (España) — Dirigida por Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi

“A Poet” (Colombia) — Dirigida por Simón Mesa Soto

“Runa Simi” (Perú) — Dirigida por Augusto Zegarra

“Sundays” (España) — Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa

“Under the Flags, The Sun” (Paraguay) — Dirigida por Juanjo Pereira

El jurado estuvo conformado por Sabrina Aviles (fundadora y directora ejecutiva de CineFest Latino Boston), Mariana Mijares (escritora y periodista) y Javier Fuentes-León (cineasta). En su declaración oficial, explicaron su decisión señalando: “Elegimos ‘Runa Simi’, porque nos recuerda la importancia de ser vistos y de preservar el lenguaje, la identidad y la comunidad”.

El cineasta peruano Augusto Zegarra (centro) toma la palabra en el Festival Palm Springs en Estados Unidos. (Foto: Juantallo)

Según el fallo, la película pone en el centro a “un protagonista notable, que inspira no solo a futuras generaciones, sino también a futuros líderes”. El jurado añadió que el documental dialoga con una necesidad universal: “expresarse y reclamar un lugar en igualdad de condiciones frente a las historias tradicionalmente contadas por los grandes estudios de Hollywood, en este caso Disney”.

Para el jurado del PSIFF, el filme resulta conmovedor “en el estado actual del mundo”, ya que no edulcora la lucha que retrata, pero aun así ofrece esperanza, recordando “el poder de pelear por las causas que realmente importan”.

Equipo de "Runa Simi" gana premio en el Festival Palm Springs en Estados Unidos. (Foto: Juantallo)

Con este reconocimiento en Palm Springs, “Runa Simi” refuerza su presencia en el circuito internacional y coloca nuevamente al cine peruano en una vitrina de alto perfil, que cada año es observado de cerca por la industria en la temporada de premios que conduce a los Oscar.