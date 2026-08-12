Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas jornadas de alimentos gratis en Florida del 14 al 16 de agosto. Durante estas fechas se realizarán distribuciones en ciudades como Miami, West Palm Beach y Hialeah, con productos disponibles para personas que cumplan con los criterios establecidos por cada organización. A continuación, te presentamos los lugares, horarios y principales requisitos que debes conocer antes de acudir a recibir esta ayuda alimentaria.
Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.
Distribución de alimentos gratis en Florida del 14 al 16 de agosto
|Fecha
|Ciudad
|Punto de distribución
|Horario
|Dirección
|Viernes 14 de agosto
|Miami
|Jessie Trice Community Health System
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
|West Palm Beach
|West Gate CRA
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409
|Florida City
|The City of Florida City
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
|Sábado 15 de agosto
|DeLand
|Sosa Volusia 1st Presbyterian Church DeLand
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720
|Lake Butler
|Lake Butler
|8:00 a. m. – 11:00 a. m.
|155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
|Florida City
|Mayor Charlotte Thompson
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
|Hialeah
|MDC Hialeah Campus
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|1780 W 49th St, Hialeah, FL 33012
|Opa-locka
|South Promo
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|16194 NW 27th Ave, Opa-locka, FL 33054
|Domingo 16 de agosto
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|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
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¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.
Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.
¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?
Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:
- Frutas frescas.
- Verduras.
- Productos básicos de despensa.
- Otros alimentos disponibles según el suministro del día.
En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.
Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.
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