Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas jornadas de alimentos gratis en del 14 al 16 de agosto. Durante estas fechas se realizarán distribuciones en ciudades como Miami, West Palm Beach y Hialeah, con productos disponibles para personas que cumplan con los criterios establecidos por cada organización. A continuación, te presentamos los lugares, horarios y principales requisitos que debes conocer antes de acudir a recibir esta ayuda alimentaria.

MIRA TAMBIÉN:

Según informó la organización , estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 14 al 16 de agosto

FechaCiudadPunto de distribuciónHorarioDirección
Viernes 14 de agostoMiamiJessie Trice Community Health System9:00 a. m. – 12:00 p. m.5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
West Palm BeachWest Gate CRA9:00 a. m. – 12:00 p. m.1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409
Florida CityThe City of Florida City10:00 a. m. – 1:00 p. m.1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
Sábado 15 de agostoDeLandSosa Volusia 1st Presbyterian Church DeLand8:00 a. m. – 11:00 a. m.724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720
Lake ButlerLake Butler8:00 a. m. – 11:00 a. m.155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
Florida CityMayor Charlotte Thompson10:00 a. m. – 1:00 p. m.1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
HialeahMDC Hialeah Campus10:00 a. m. – 1:00 p. m.1780 W 49th St, Hialeah, FL 33012
Opa-lockaSouth Promo10:00 a. m. – 1:00 p. m.16194 NW 27th Ave, Opa-locka, FL 33054
Domingo 16 de agosto-No se registra distribución de alimentos gratis en Florida--
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades durante las jornadas comunitarias del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades durante las jornadas comunitarias del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

  • Frutas frescas.
  • Verduras.
  • Productos básicos de despensa.
  • Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC