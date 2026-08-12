Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades de alimentación podrán encontrar distintas jornadas de alimentos gratis en Florida del 14 al 16 de agosto. Durante estas fechas se realizarán distribuciones en ciudades como Miami, West Palm Beach y Hialeah, con productos disponibles para personas que cumplan con los criterios establecidos por cada organización. A continuación, te presentamos los lugares, horarios y principales requisitos que debes conocer antes de acudir a recibir esta ayuda alimentaria.

Según informó la organización Farm Share, estas distribuciones son organizadas junto con líderes comunitarios y gobiernos locales, con el objetivo de llevar alimentos a comunidades con mayores necesidades. Además, aclaró que todas las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos de elegibilidad.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 14 al 16 de agosto

Fecha Ciudad Punto de distribución Horario Dirección Viernes 14 de agosto Miami Jessie Trice Community Health System 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 West Palm Beach West Gate CRA 9:00 a. m. – 12:00 p. m. 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409 Florida City The City of Florida City 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034 Sábado 15 de agosto DeLand Sosa Volusia 1st Presbyterian Church DeLand 8:00 a. m. – 11:00 a. m. 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 Lake Butler Lake Butler 8:00 a. m. – 11:00 a. m. 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054 Florida City Mayor Charlotte Thompson 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034 Hialeah MDC Hialeah Campus 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 1780 W 49th St, Hialeah, FL 33012 Opa-locka South Promo 10:00 a. m. – 1:00 p. m. 16194 NW 27th Ave, Opa-locka, FL 33054 Domingo 16 de agosto - No se registra distribución de alimentos gratis en Florida - -

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede asistir a estas distribuciones. No existen requisitos de ingresos, residencia o inscripción previa para participar.

Las entregas se realizan por orden de llegada y hasta agotar existencias, por lo que se recomienda acudir con anticipación al horario programado.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en varias ciudades durante las jornadas comunitarias del 14 al 16 de agosto. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles pueden variar según cada jornada y la disponibilidad de inventario. Sin embargo, Farm Share indica que habitualmente las familias reciben:

Frutas frescas.

Verduras.

Productos básicos de despensa.

Otros alimentos disponibles según el suministro del día.

En algunos condados, donde se distribuyen alimentos provenientes del programa federal TEFAP del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los asistentes podrían tener que completar un formulario de registro antes de recibir la ayuda.

Farm Share también recomienda consultar periódicamente su calendario de distribuciones, ya que los eventos se actualizan con frecuencia y se organizan nuevas jornadas en diferentes comunidades de Florida.

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