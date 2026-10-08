Donald Trump afirmó que Estados Unidos deberá definir pronto cómo poner fin a la guerra con Irán. Foto: EFE.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos deberá definir pronto cómo poner fin a la guerra con Irán. Foto: EFE.
Por Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para ampliar temporalmente el acceso al llamado diésel rojo, un combustible que normalmente se utiliza en tractores, maquinaria de construcción y otros vehículos fuera de carretera. La medida busca aliviar el impacto del fuerte incremento que han registrado los precios del diésel en ese país.

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