El Freelander 8 subiendo una cuesta de 200 metros en el Tibet. (Foto: Freelander)
El Freelander 8 subiendo una cuesta de 200 metros en el Tibet. (Foto: Freelander)
/ Freelander
Por Redacción EC

Llegar a una montaña de 6.000 metros de altura no es un desafío habitual para un carro. A esa altitud, la menor disponibilidad de oxígeno, las bajas temperaturas y un terreno irregular ponen a prueba tanto al vehículo como a quien está detrás del volante. Sin embargo, un SUV híbrido consiguió completar el ascenso y establecer un nuevo récord Guinness.

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