Para el Reniec, no es más que una respuesta al avance vertiginoso de las nuevas tecnologías y una evolución de la identidad, mientras que para otros especialistas en ciberseguridad es esencial recuperar primero la confianza de los ciudadanos. ¿Qué se busca con este cambio, por qué hoy el DNI digital es voluntario y necesitamos dos aplicaciones para usarlo?

Días atrás, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó y lanzó oficialmente el DNI digital (DNId). Su obtención es gratuita y tiene una vigencia de un año desde su emisión, siempre y cuando el DNI físico esté vigente. Vale recordar que su uso no reemplaza a los DNI existentes (el azul y el electrónico), solo convive con ellos y su uso es opcional.

Iván Torres Chávez, asesor de la Jefatura Nacional del Reniec, responde a nuestras interrogantes sobre qué tan protegidos están los datos de los ciudadanos con este nuevo documento. Hoy, el código QR del DNI digital solo muestra el número de documento. Según la entidad, el sistema está diseñado para que la información no pueda ser alterada, aunque no necesariamente para ocultarla.

Sin embargo, las alertas surgieron en redes sociales y especialistas en tecnologías digitales cuestionaron la exposición de datos a través del QR. Para Torres, los datos están “codificados y firmados digitalmente con algoritmos criptográficos” y que el código es “matemáticamente infalsificable”. El vocero precisó además que es normal usar el término “cifrado” de manera general, pero que la firma digital busca evitar que la información sea manipulada, no que sea leída.

El Reniec presentó el nuevo DNI digital, una versión del documento de identidad que los peruanos podrán llevar en sus celulares mediante la aplicación Perú Pass. (Fuente: Facebook Reniec)

Para ingresar al documento, el ciudadano debe pasar por tres filtros: una clave personal, preguntas que solo el titular puede responder y un reconocimiento facial. El Reniec asegura que estas medidas fueron verificadas antes del lanzamiento y que el sistema no crea una base de datos centralizada. ¿Es esto suficiente?

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¿Qué tan protegidos están nuestros datos personales?

Una de las principales preocupaciones surgió después de que usuarios advirtieran que era posible recuperar información personal contenida en el código QR de la aplicación que almacena el DNI digital sin utilizar las herramientas oficiales de Reniec. Sergio Azahuanche, especialista en ciberseguridad de Marsh, realizó una prueba para El Comercio utilizando un programa convencional que permite decodificar información en formato Base45, un sistema que transforma los datos en una cadena de caracteres para facilitar su almacenamiento y lectura, pero que no los protege mediante cifrado. De esta forma, consiguió interpretar datos como nombres, apellidos, número de DNI y fecha de nacimiento, sin necesidad de utilizar la aplicación verificadora oficial.

Según explicó el especialista, esto es posible debido a la diferencia entre codificación y cifrado. Mientras que la primera consiste en transformar la información a un formato que puede ser interpretado mediante determinadas herramientas, el cifrado busca impedir que terceros puedan comprenderla sin disponer de una clave. “No sé en qué parte se refiere como una representación cifrada, porque no es una representación cifrada”, señaló tras sus pruebas.

Esta observación resulta relevante porque la Resolución Jefatural N.º D000076-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 17 de noviembre, establece que el código QR dinámico contiene una “representación cifrada de la credencial” y tiene una validez máxima de diez segundos.

Consultado por El Comercio, Iván Torres, representante de Reniec, confirmó que los datos contenidos en el QR están codificados y firmados digitalmente, pero no cifrados para impedir su lectura. “Los datos contenidos en ese código QR están codificados y firmados digitalmente, pero no cifrados para impedir su lectura”, explicó. Según el funcionario, este mecanismo permite que el documento interactúe con otros servicios digitales y que terceros puedan verificar su autenticidad e integridad.

En ese sentido, sostuvo que mostrar el código QR equivale a presentar el DNI físico, pues en ambos casos el ciudadano permite que otra persona acceda a determinada información para comprobar su identidad.

Presentado hace unos días, el DNI Digital (DNId) es el nuevo documento de Reniec. (Foto: @reniec)

“Cuando muestras ese código QR, no lo haces para exponer tus datos, sino porque necesitas comprobar que eres quien dices ser”, expresó.

No obstante, la explicación de Reniec no aclara completamente la diferencia entre la “representación cifrada” descrita en la resolución y el mecanismo de codificación y firma digital reconocido por el funcionario.

Para Azahuanche, el principal riesgo de que terceros puedan recuperar estos datos es que podrían utilizarlos para facilitar fraudes, intentos de suplantación de identidad o consultas no autorizadas ante entidades que solicitan información personal para verificar la identidad de sus usuarios. “Entonces, se la haces más fácil al ciberdelincuente”, advirtió. “¿Para qué mostrarle fecha de nacimiento?”, cuestionó el especialista sobre la cantidad de información que puede recuperarse del documento. No obstante, estas pruebas no demuestran que una copia del QR permita superar los mecanismos oficiales de verificación.

Cabe señalar que compartir información personal del DNI es una práctica que existe desde hace mucho tiempo, incluso con el documento físico. Muchas veces, al realizar operaciones por internet, por ejemplo, enviamos fotografías de nuestro documento, lo que deja expuestos nuestros datos personales. La diferencia, considera el experto en ciberseguridad, es que una entidad como Reniec debería adoptar todas las medidas necesarias para minimizar estos riesgos. “Si quieres tener algo más seguro tendría que ser otro tipo de diseño [de la aplicación]”, sostuvo.

Así, aunque Reniec sostiene que el código QR está diseñado para que los ciudadanos puedan acreditar su identidad ante terceros, Azahuanche advierte que la posibilidad de recuperar y conservar información personal representa un riesgo, incluso cuando el documento se utiliza para su propósito original. En ese sentido, el especialista considera que el desafío no es únicamente garantizar la autenticidad del DNI digital, sino también evitar que los datos de sus titulares puedan ser recopilados y utilizados posteriormente para otros fines.

La confianza en Reniec bajo la lupa

Por su parte, Jorge Zeballos, especialista en ciberseguridad de ESET, consideró que uno de los principales desafíos de Reniec es recuperar la confianza de los ciudadanos. Recordó que la institución ha enfrentado cuestionamientos por brechas de seguridad y fugas de la información personal que administra. Asimismo, cuestionó qué medidas ha adoptado la entidad desde entonces para mitigar estas situaciones. “La credibilidad no se impone, se gana”, sostuvo.

Las alertas surgieron en redes sociales y especialistas en tecnologías digitales cuestionaron la exposición de datos a través del QR. (Composición EC)

En ese sentido, Zeballos planteó tres condiciones prioritarias que Reniec debería considerar para garantizar el éxito del nuevo DNI digital: transparencia sobre las medidas de seguridad implementadas, una auditoría independiente que evalúe sus sistemas y una mayor educación de los ciudadanos sobre la protección de sus datos personales. “Los ciudadanos tenemos todo el derecho de reclamar que esta entidad tenga los máximos niveles de control y seguridad”, señaló.

Otro aspecto que preocupa a Zeballos es el contexto actual de la ciberseguridad. Según explicó, los delincuentes informáticos cuentan, al día de hoy, con herramientas cada vez más avanzadas, entre ellas agentes de inteligencia artificial capaces de automatizar tareas y buscar vulnerabilidades en los sistemas informáticos sin necesidad de supervisión humana completa. Este nuevo escenario obliga a las instituciones públicas a reforzar sus mecanismos de prevención y desarrollar capacidades para anticiparse a posibles ataques.

Para el especialista, la seguridad ya no depende únicamente de invertir en infraestructura y programas informáticos, sino también de contar con información que permita detectar amenazas antes de que sean aprovechadas por los ciberdelincuentes. En ese sentido, recordó que en las instituciones públicas aún existen vulnerabilidades antiguas, de hace 7 o 10 años, que siguen siendo explotadas pese a contar con soluciones disponibles desde hace años. Por ello, insistió en que el lanzamiento de nuevas herramientas digitales debe estar acompañado de una evaluación constante de sus riesgos.

Reniec aclara

Para el Reniec, el riesgo está en cómo se usa el documento y no en el QR. Torres afirmó que mostrarlo “equivale a mostrar el DNI físico” y que el ciudadano decide cuándo y con quién compartirlo. Agregó que la aplicación impide capturas y grabaciones de pantalla, que los datos se comparten por apenas 10 segundos y que cada vez que se hace queda un registro de trazabilidad. La entidad plantea, además, que el nuevo documento reduzca la entrega de fotocopias y el DNI dejado en hoteles, bancos o puestos de vigilancia, prácticas que, a su juicio, exponen más datos que el QR.

De cara a una segunda fase, el Reniec prevé que el QR sirva para interactuar con otros servicios, como notarías, notificaciones o suscripciones, y que se incorporen más datos según lo requiera cada uno. Torres calculó que las empresas ahorrarían al menos 150 millones de soles al año que hoy pagan por consultar la base del Reniec. Dijo que en pocas horas más de 60.000 personas descargaron su DNI digital y que la herramienta exige teléfonos de gama media o alta, con Android 12 o iOS 16, para leer imagen y texto. Reconoció que habrá opiniones a favor y en contra, pero aseguró que “este es un paso que no tiene vuelta atrás”.