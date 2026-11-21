El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil presentó oficialmente el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una nueva versión gratuita que autoriza a los peruanos llevar su documentación en el móvil de manera segura. Esta alternativa permitirá que los ciudadanos puedan identificarse en bancos, entidades financieras, aeropuertos, fintech, notarías y operadores de telefonía, con el mismo valor legal que el documento físico convencional. Sin embargo, tras este lanzamiento del DNI digital, han surgido diversas dudas sobre la seguridad de esta plataforma ante una posible pérdida o robo del celular. Ante ello, el Reniec brindó recomendaciones sobre la importancia de proteger la clave secreta y otras medidas de seguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO RENIEC SOBRE LA SEGURIDAD DEL DNI DIGITAL ANTE EL ROBO DEL CELULAR?

Tras la presentación oficial del nuevo Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), el asesor de la jefatura nacional del Reniec, Iván Torres, explicó inicialmente que este documento de identidad digital tendrá la misma validez que el documento físico y su obtención será voluntaria. En cuanto a la seguridad del nuevo DNI digital ante una posible pérdida o robo del celular, el Reniec detalló que el acceso cuenta con mecanismos de protección similares a los de las aplicaciones bancarias. Por ello, exhortó a los ciudadanos a mantener su clave en reserva y evitar compartirla con otras personas.

Asimismo, Torres destacó que la plataforma Perú Pass refuerza la protección de la identidad mediante sistemas biométricos, como, por ejemplo, el reconocimiento facial y la huella digital. “Es lo mismo cuando tienes instalado en tu celular una tarjeta de un banco, la única manera de acceder es con tu clave. Llamamos a la responsabilidad de las personas a no compartir sus claves. Lo otro es que Perú Pass, plataforma digital que alberga el DNI digital, permite incorporar biometría para que accedas con tu rostro o huella digital”, indicó para RPP.

¿CÓMO SABER SI MI DNI ESTÁ VIGENTE?

Al momento de realizar diversos trámites, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advierte que es indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Esto permite a los ciudadanos efectuar operaciones bancarias, trámites notariales, compraventa de bienes y gestiones administrativas, entre otros procedimientos, así como participar en procesos electorales y ejercer su derecho al voto. En ese sentido, con el objetivo de evitar inconvenientes o sospechas, el procedimiento para asegurarse de que el documento no esté vencido es el siguiente:

Revisa la fecha de vencimiento de tu DNI (zona frontal).

Si la fecha aún no ha pasado, tu DNI está vigente.

Si ya pasó, debes renovarlo.

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