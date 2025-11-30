En América Latina el acceso a la educación y las brechas de desigualdad son uno de los temas que preocupan a diversos gobiernos del mundo, debido a que están profundamente vinculados con factores como el racismo, pobreza y más. Si bien contar con una buena formación académica abre puertas tanto en el ámbito personal como profesional, el sistema educativo en algunos países de la región aún presenta importantes carencias. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), existen 12 millones de adolescentes que se encuentran fuera de la escuela, excluidos de acceder a este derecho. De esta manera, el Índice de Resultados Escolares (IRE) publicó el ranking de las naciones con los sistemas educativos mejor evaluados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA?

A través de un informe, compartido por El Cronista, el Índice de Resultados Escolares (IRE) informó su más reciente listado de los países que cuentan con un mayor sistema educativo en América Latina, que, por ahora, es encabezado por Chile. Este estudio se basa en información proveniente de encuestas de hogares y de las pruebas PISA para medir no solo la asistencia escolar, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática. Según el IRE, solo 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que reúnen estos criterios logran culminar su escolaridad a tiempo y con un nivel satisfactorio de aprendizaje en el país sureño. Inclusive, el acceso a la educación abarca el 95 % de los jóvenes chilenos, lo que evidencia la solidez de su sistema educativo y la continuidad de sus políticas públicas en todos estos años. A continuación, este es el ranking con las naciones que tienen mejor sistema educativo:

Chile : 38 de cada 100

: 38 de cada 100 Uruguay : 36 de cada 100

: 36 de cada 100 Perú: 28 de cada 10

28 de cada 10 México y Brasil: 23 de cada 100

23 de cada 100 Argentina: 22 de cada 100

22 de cada 100 Colombia : 19 de cada 100

: 19 de cada 100 Paraguay: 11 de cada 100

¿QUÉ PAÍS TENDRÁ EL MEJOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA ESTE 2026?

A través de un análisis del Banco Mundial, compartido por Bloomberg, en América Latina se tiene proyectado que Guyana tenga un crecimiento económico del 22,4 % para el 2026, debido al crecimiento de su industria energética como la explotación de sus reservas petroleras. Eso no es todo, otro de los factores que impulsarían al desarrollo de este país es la inversión extranjera y los elevados precios del combustible. De esta manera, dicha nación supera a grandes potencias económicas de la región, como Brasil, Chile, Perú y México, y espera mantener esta tendencia en los próximos años. A continuación, estos son los otros países que destacan por su progresión económica:

República Dominicana: 4,3 %

Panamá: 4,1 %

Argentina: 4 %

Paraguay: 3,7 %

Guatemala: 3,7 %

Surinam: 3,4 %

Nicaragua: 3 %

San Vicente y las Granadinas: 2,9 %

Colombia: 2,7 %