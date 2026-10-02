Primer recorrido del Señor de los Milagros: ruta, horario y calles que recorrerá este sábado
Primer recorrido del Señor de los Milagros: ruta, horario y calles que recorrerá este sábado
/ ROLLY REYNA
Por Redacción EC

Lima se prepara para el inicio del Mes Morado 2026 con los tradicionales recorridos procesionales del Señor de los Milagros. La primera salida de las sagradas andas del Cristo de Pachacamilla está programada para este sábado 3 de octubre, desde el Santuario de las Nazarenas. Este año se realizarán cinco jornadas bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”.

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