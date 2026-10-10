La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que hoy finalizó el procesamiento de las actas electorales correspondientes a las 89.935 mesas de sufragio que funcionaron durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Del total, el 96.7 % fueron contabilizadas, es decir, los votos registrados ingresaron al cómputo general de resultados.

Las actas electorales pendientes de cómputo son aquellas que registran observaciones, pedidos de anulación o reclamos sobre votos e identidad. Por su parte, las oficinas descentralizadas (ODPE) se encargan de derivarlos a los jurados especiales (JEE) del JNE para su respectiva evaluación y resolución bajo el marco legal.

Luego de analizarlas, cada JEE emite un fallo que la ONPE procede a ejecutar. De presentarse una apelación, el caso se eleva al pleno del Jurado Nacional de Elecciones para su fallo definitivo en segunda instancia.

Finalmente, una vez que tanto los JEE como el pleno del JNE concluyan con la revisión de todas las actas pendientes, se podrá finalizar el procesamiento general y alcanzar el cien por ciento de los resultados oficiales.

Forma de procesar las actas

Luego de las elecciones, las actas van a los 125 centros de cómputo, ubicados en el mismo número de oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE). Cabe señalar que algunas pueden tardar más en llegar pues su proceso de traslado es más largo.

La ONPE precisó que, las últimas actas en ser procesadas fueron de dos mesas que funcionaron en el centro poblado Yankutich y fueron trasladadas por río hasta la ODPE Alto Amazonas.

¿Cómo se procesa un acta?

Primero, ya en el centro de cómputo, se rectifica si el acta llegó en un sobre lacrado y si conserva la lámina de protección sobre la parte donde se consignan los resultados y las observaciones, que los miembros de mesa colocaron al finalizar el conteo.

Segundo, el acta es escaneada y la imagen pasa por un control de calidad realizado por un asistente virtual.

Tercero, se digitan los datos dos veces: una vez por un asistente de inteligencia artificial y otra vez por un operador. Este operador digita los datos de manera ciega y aleatoria, sin saber a qué organización política pertenecen los votos.

Procesamiento al 100% de las actas electorales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la ODPE Caylloma. Foto: ONPE.

Cuarto, Se cotejan las dos digitaciones. Si hay coincidencia, el acta se contabiliza y los datos encriptados se trasmiten a los servidores nacionales de la ONPE para que los votos se sumen al cómputo general.

Quinto, si no hay coincidencia, se efectúa una tercera digitación. Si el acta se observa, es enviada a un jurado electoral especial (JEE).

Un acta electoral se observa cuando presenta alguna de las siguientes irregularidades: