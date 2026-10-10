Cabe señalar que el 96.7 % fue contabilizado y el resto llevado a los Jurados Especiales Electorales (JEE). Foto: Gob.pe
Cabe señalar que el 96.7 % fue contabilizado y el resto llevado a los Jurados Especiales Electorales (JEE). Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que hoy finalizó el procesamiento de las actas electorales correspondientes a las 89.935 mesas de sufragio que funcionaron durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Del total, el 96.7 % fueron contabilizadas, es decir, los votos registrados ingresaron al cómputo general de resultados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.