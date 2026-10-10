Lima amaneció este sábado 10 de octubre con un intenso brillo solar, sorprendiendo a los ciudadanos. La presencia del sol coincide con una advertencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sobre el incremento de las temperaturas.

El organismo meteorológico emitió una alerta roja que estará vigente desde este sábado10 hasta el martes 13 de octubre. El aviso comprende Lima, Callao y otras regiones del país, donde se prevé un aumento de las temperaturas diurnas, acompañado de una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

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Según el Senamhi, las temperaturas máximas en la costa central oscilarán entre los 24°C y 30°C durante este sábado. Asimismo, la escasa nubosidad alrededor del mediodía favorecerá una mayor presencia del sol y el incremento de la radiación UV.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

¿Continuará el intenso sol en Lima?

El pronóstico indica que estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días. Entre el domingo 11 y el martes 13 de octubre, las temperaturas máximas en la costa central fluctuarían entre los 23°C y 30°C, aunque la nubosidad podría variar durante cada jornada.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

El Senamhi también advirtió sobre ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Estas condiciones meteorológicas están relacionadas con el calentamiento del litoral peruano, asociado al fenómeno de El Niño Costero.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

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Recomendaciones ante el fuerte brillo solar

La mayor radiación ultravioleta representa un riesgo para la salud, especialmente entre quienes realizan actividades al aire libre. La exposición prolongada puede provocar quemaduras en la piel, deshidratación y otras complicaciones, incluso cuando la temperatura no parece demasiado elevada.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Ante este panorama, se recomienda utilizar bloqueador solar de FPS 50 o superior, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV. También es importante hidratarse, buscar espacios con sombra y evitar permanecer bajo el sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m., especialmente en el caso de niños y adultos mayores.