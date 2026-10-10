Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

Lima amaneció este sábado 10 de octubre con un intenso brillo solar, sorprendiendo a los ciudadanos. La presencia del sol coincide con una advertencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sobre el incremento de las temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.