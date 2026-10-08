El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en los primeros días del invierno, por lo que muchas personas buscan conocer si predominarán las horas de sol o el cielo permanecerá cubierto. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer su pronóstico actualizado con las condiciones que se esperan para la capital.

Pronóstico de clima del Senamhi:

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este tendrá un temperatura máxima de 27°C y mínima de 18°C, el día iniciará cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado entre cielo cubierto por la noche con ráfagas de viento.

El pronóstico para Lima Oeste indica una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 21°C. Se prevé un cielo cubierto entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

En distritos costeros y zonas próximas al Callao, es más probable observar un ambiente con mayor cobertura nubosa, especialmente durante la mañana y la noche. Estas condiciones son típicas del invierno limeño, cuando la humedad y el enfriamiento del océano favorecen la formación de neblina y nubes bajas. Además, especialistas del Senamhi han señalado que este año el invierno podría presentar más días con alternancia entre nubes y sol debido a la influencia de un mar ligeramente más cálido de lo habitual.