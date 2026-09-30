Fundación Transitemos plantea reorganizar la ATU en lugar de eliminarla. (Foto: ATU)
Fundación Transitemos plantea reorganizar la ATU en lugar de eliminarla. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Fundación Transitemos pidió preservar y fortalecer la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ante las propuestas que plantean eliminar la entidad. En un pronunciamiento difundido este 29 de setiembre, la organización sostuvo que Lima y Callao requieren una autoridad única para gestionar el transporte metropolitano.

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