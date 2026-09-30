La Fundación Transitemos pidió preservar y fortalecer la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ante las propuestas que plantean eliminar la entidad. En un pronunciamiento difundido este 29 de setiembre, la organización sostuvo que Lima y Callao requieren una autoridad única para gestionar el transporte metropolitano.

El pronunciamiento se conoce luego de que se presentaran iniciativas para eliminar la ATU y devolver competencias sobre el transporte urbano a las municipalidades de Lima y Callao. Una de estas propuestas fue presentada por la diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, y plantea derogar la Ley 30900, que creó la autoridad.

Frente a este escenario, Transitemos señaló que la creación de la ATU fue resultado de un trabajo en el que participaron técnicos extranjeros, autoridades peruanas, representantes de la academia y especialistas nacionales. Según la organización, en ese proceso se estimó que los resultados de las reformas tomarían alrededor de 20 años, siempre que existieran planificación técnica y estabilidad institucional.

La fundación sostuvo que la ATU enfrenta desafíos relacionados con la modernización del transporte público, la lucha contra la informalidad y la mejora de sus resultados. Por ello, planteó que la respuesta sea reorganizar la institución, fortalecer sus capacidades y garantizar el cumplimiento de los planes recientemente aprobados.

La ATU fue creada mediante la Ley 30900 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo de organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Pedido de continuidad de las reformas

Transitemos señaló que Lima y Callao arrastran décadas de problemas relacionados con la movilidad y que las transformaciones del sistema requieren continuidad. En ese sentido, la fundación pidió preservar la ATU y mantener las reformas que se encuentran en marcha.

La organización también hizo referencia a la necesidad de contar con planificación técnica y estabilidad institucional para avanzar en la modernización del transporte metropolitano.

El pronunciamiento de Transitemos se produce mientras la ATU continúa implementando cambios en su régimen de sanciones. En setiembre, la entidad publicó un proyecto para modificar las tablas de infracciones y sanciones aplicables al transporte regular y especial, con una propuesta de reducción de determinadas multas.

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Asimismo, en junio de 2026, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó un dictamen relacionado con la autonomía y estabilidad institucional del Consejo Directivo de la ATU.

Finalmente, la Fundación Transitemos reiteró su llamado a reorganizar, preservar y fortalecer la autoridad como entidad responsable de construir un sistema de transporte integrado, eficiente, seguro y sostenible para los ciudadanos de Lima y Callao.

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