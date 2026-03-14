Cada vez que un conductor decide ignorar las sirenas de una unidad de emergencia, no solo pone en peligro la supervivencia de quienes esperan auxilio, sino que se expone a severas sanciones estipuladas en el Reglamento Nacional de Tránsito. La normativa es tajante: obstruir el trayecto de los rescatistas es una falta grave que las autoridades ya no están dispuestas a pasar por alto, especialmente en ciudades con alta congestión como Lima. Ante el incremento de incidentes donde camiones de bomberos deben realizar maniobras extremas para evitar colisiones, como un reciente caso en la vía del Metropolitano, se ha vuelto imperativo que todo ciudadano conozca sus obligaciones. El desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad ni del pago de multas que afectan directamente el presupuesto familiar y el historial del brevete. Descubre a continuación cuáles son las penalidades vigentes, el puntaje que podrías perder y la forma correcta de actuar para evitar que un auxilio ajeno termine en una tragedia personal.

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA PENALIDAD ECONÓMICA Y EL CASTIGO EN EL RÉCORD DEL CHOFER?

Si obstaculizas el avance de una patrulla, una ambulancia o un camión de bomberos que se desplaza con sus alertas lumínicas y sonoras encendidas, el reglamento peruano establece una sanción financiera equivalente al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esto se traduce en un pago inmediato de S/ 660.

No obstante, el golpe al bolsillo es solo el inicio, ya que el sistema de control de licencias registrará 90 puntos negativos en tu perfil de conductor. Esta acumulación de puntaje es sumamente peligrosa, pues si el infractor vuelve a cometer faltas similares, se enfrenta a la posibilidad real de que su licencia de conducir sea suspendida, perdiendo el derecho legal de estar frente al volante.

¿QUÉ MANIOBRAS SON OBLIGATORIAS AL DETECTAR UNA SIRENA DE EMERGENCIA?

La normativa nacional dicta un protocolo de respuesta inmediata para los automovilistas. En el momento en que se perciben las señales de una unidad de auxilio, es imperativo que el conductor dirija su vehículo hacia el carril derecho, reduciendo la velocidad de forma progresiva o deteniéndose por completo si la situación lo amerita. Esta acción es vital sobre todo en los cruces de avenidas, donde la prioridad de paso pertenece estrictamente a los servicios de emergencia.

Además, jamás se debe intentar acelerar para “ganarle” el paso a la unidad ni mucho menos aprovechar el despeje de la vía para seguir al camión de rescate, ya que estas conductas incrementan exponencialmente la posibilidad de choques por alcance, según informa Infobae.

(Foto referencial: Freepik)

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO OBSTRUIR O SEGUIR A LOS CAMIONES DE BOMBEROS?

De acuerdo con expertos como el brigadier Jaime Palacios, el riesgo físico es enorme debido a las dimensiones de las unidades de rescate, las cuales pueden alcanzar un peso de 35 toneladas. Un impacto contra un vehículo de este tonelaje suele tener consecuencias fatales para los ocupantes de autos particulares.

Si bien los bomberos están entrenados en técnicas de manejo defensivo para proteger la vida, las maniobras bruscas de terceros podrían obligarlos a realizar movimientos de alto riesgo que retrasarían la atención de la emergencia. Por lo tanto, respetar la distancia y ceder el paso no debe ser solo una regla de tránsito, sino una acción de responsabilidad civil.

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