El pago de pensiones de abril para los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya tiene fecha de inicio y miles de jubilados en el país se preparan para acceder a este beneficio. A partir del jueves 9 de abril, más de 777 mil pensionistas a nivel nacional podrán cobrar sus montos siguiendo un cronograma oficial que busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención más eficiente. Este proceso, supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas, contempla diferentes fechas según el régimen y la inicial del apellido, además de diversas modalidades de cobro para mayor comodidad de los beneficiarios. Conoce quiénes son los jubilados que cobran primero, cómo acceder a tu pensión y todos los detalles clave para realizar el retiro sin contratiempos.

¿QUIÉNES SON LOS PENSIONISTAS QUE COBRAN EL PRÓXIMO 9 DE ABRIL?

El primer grupo en recibir sus aportes acumulados este mes son los jubilados pertenecientes al Decreto Ley 19990. Específicamente, el cronograma dictamina que este jueves deben efectuar el cobro aquellos cuyo apellido paterno comience con las letras A, B o C. Este sector forma parte de la mayoría de los más de 711 mil beneficiarios de dicho régimen que verán sus fondos depositados de manera progresiva.

Composición EC: Andina / Gémini

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL RESTO DEL CALENDARIO SEGÚN EL APELLIDO?

Si te encuentras bajo el régimen 19990, tu pago se efectuará considerando la letra con la que inicia tu primer apellido. Los depósitos se realizarán en entidades como el Banco de la Nación, Scotiabank, BBVA, GNB Perú, Banbif e Interbank siguiendo este orden:

Viernes 10 de abril: pensionistas con apellidos que inicien entre la D y la L.

pensionistas con apellidos que inicien entre la D y la L. Lunes 13 de abril: pensionistas con apellidos que inicien entre la M a la Q.

pensionistas con apellidos que inicien entre la M a la Q. Martes 14 de abril: pensionistas con apellidos que inicien entre la R a la Z.

pensionistas con apellidos que inicien entre la R a la Z. Miércoles 15 de abril: pensionistas por convenios internacionales.

Asimismo, quienes reciben el beneficio bajo la modalidad de entrega en domicilio deberán esperar entre el 15 y el 24 de abril, periodo en el que se completará la distribución.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU PENSIÓN LOS DEMÁS REGÍMENES JUBILATORIOS?

Para los beneficiarios de leyes específicas como la de trabajadores pesqueros (Ley 30003), el seguro complementario de riesgo (Ley 26790), o los decretos 18846 y 20530, el dinero estará disponible en sus cuentas bancarias el miércoles 15 de abril.

En el caso de quienes prefieren o requieren la entrega del efectivo directamente en sus hogares, el personal encargado realizará los recorridos del 17 al 24 de abril.

Foto: Andina

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE OBTENER EL COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET?

Ya no es necesario acudir a una oficina física para verificar los montos depositados. Los interesados pueden acceder al portal onpvirtual.pe y dirigirse al apartado “Cobro pensión”. Una vez allí, basta con elegir la alternativa para visualizar las constancias, introducir los datos del documento de identidad junto a la contraseña digital y el sistema mostrará el historial de pagos listo para ser consultado o impreso.

¿QUÉ PROCEDIMIENTO SEGUIR PARA TRAMITAR UNA CLAVE DIGITAL?

Si el jubilado aún no dispone de sus credenciales de acceso para la web, el proceso de solicitud es enteramente remoto. Dentro de la misma página institucional, se debe buscar la sección denominada “Tu zona segura” y completar los formularios de datos de contacto y validación personal. Posteriormente, el sistema remitirá un código de verificación al correo electrónico del usuario, permitiéndole establecer una clave secreta que es de uso estrictamente individual y privado.

¿DÓNDE RESOLVER DUDAS O REALIZAR CONSULTAS RESPECTO A LA ONP?

Si algún pensionista presenta inconvenientes con su depósito o desea verificar su estado de cuenta, la institución ha habilitado diversos canales de soporte técnico y legal.

Se puede utilizar la herramienta digital onpvirtual.pe, la cual funciona permanentemente. Asimismo, para una atención más personalizada, está disponible la línea telefónica (01) 634-2222 o el canal de mensajería instantánea mediante el número de WhatsApp 913 232 414, además de las oficinas físicas distribuidas en todo el territorio nacional.

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