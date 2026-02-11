Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

MTC aprueba especificaciones técnicas para placas de motocicletas y otros vehículos menores. Foto: MTC
MTC aprueba especificaciones técnicas para placas de motocicletas y otros vehículos menores. Foto: MTC
Por Redacción EC

Con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó las especificaciones técnicas excepcionales para las placas vehiculares destinadas a motocicletas y otros vehículos menores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

MTC aprueba especificaciones técnicas de placas de 6 dígitos para motocicletas y otros vehículos menores
Lima

MTC aprueba especificaciones técnicas de placas de 6 dígitos para motocicletas y otros vehículos menores

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia
ECData

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia

San Valentín 2026: demanda por aplicativo de viajes en taxi crecería hasta 35% y se extendería por 48 horas
Lima

San Valentín 2026: demanda por aplicativo de viajes en taxi crecería hasta 35% y se extendería por 48 horas

Hallan chancho a medio comer, pañales y desechos enterrados en arena de Agua Dulce
Lima

Hallan chancho a medio comer, pañales y desechos enterrados en arena de Agua Dulce