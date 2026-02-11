MTC aprueba especificaciones técnicas de placas de 6 dígitos para motocicletas y otros vehículos menores

Con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó las especificaciones técnicas excepcionales para las placas vehiculares destinadas a motocicletas y otros vehículos menores.

A través de la Resolución Directoral N.° 006-2026-MTC/18, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC estableció que las características excepcionales de esta placa regirán por un plazo máximo de cuatro meses o hasta que se restablezca el abastecimiento regular de las placas según la normativa vigente.

Estas placas tendrán seis caracteres escritos sobre un fondo blanco. Además, contará con un holograma y un código de seguridad, entre otras características adicionales.

“La aprobación de estas especificaciones técnicas excepcionales para las placas de motocicletas y vehículos menores responde justamente a un objetivo clave, la lucha contra la inseguridad. Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

/ MTC

Como se recuerda, la normativa dispuesta hace un año, la placa para motos y trimotos en formato Mercosur (7 dígitos) debía entrar en vigencia el 17 de diciembre del 2025. Sin embargo, el MTC otorgó una prórroga a la placa antigua, por lo que desde esa fecha, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) continuó asignando matrículas de 6 dígitos, correspondientes a la placa celeste que ya no estaba vigente.​

Por ello, ya no podían fabricar placas fuera del marco legal, ni se contaba con los insumos para producir el formato anterior de seis dígitos, considerando además los altos estándares técnicos exigidos por la regulación peruana.​ Esta situación, afectaba a decenas de miles de dueños de motocicletas y otros vehículos menores, quienes ahora podrán resolver la situación.

El MTC dispuso que la emisión de estas placas no genera costos adicionales para los usuarios respecto a los montos vigentes de la Placa Única Nacional de Rodaje, conforme a la normativa aplicable.