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Proyecto de ley se propone sancionar la creación y difusión de deepfakes. (Foto: magnific.com)
Proyecto de ley se propone sancionar la creación y difusión de deepfakes. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

El Congreso chileno aprobó en general este jueves un proyecto de ley que busca multar la creación y difusión de imitaciones digitales realistas (‘deepfakes’) creadas con inteligencia artificial (IA) de la imagen, cuerpo o voz de personas.

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