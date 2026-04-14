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El precio del GamePass se ha incrementado en los últimos años.
El precio del GamePass se ha incrementado en los últimos años.
/ Xbox
Por Agencia Europa Press

La responsable de Xbox, Asha Sharma, considera que el servicio de suscripción Game Pass ha acabado siendo “demasiado caro” para los jugadores, tras las subidas experimentadas en los últimos dos años, lo que anticipa trabajos para “mejorar la relación calidad-precio”.

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