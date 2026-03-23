CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian show en Lima como parte de su gira “Free Spirits World Tour” para el próximo 27 de noviembre en Costa 21. Con su tour, el dúo argentino recorrerá América Latina, Norteamérica, Reino Unido y Europa, llevando su explosivo espectáculo a los escenarios más importantes del mundo.

El show musical de CA7RIEL & Paco Amoroso recorrerá sus éxitos más sonados en la actualidad y presentará al público peruano una propuesta innovadora de su trabajo musical. Las entradas estarán disponibles en Teleticket.

Tras el reciente lanzamiento de su álbum, el dúo argentino recorrerá algunos escenarios emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y Movistar Arena en Madrid. Esta gira, producida por Live Nation, marca el ascenso de CA7RIEL & Paco Amoroso como una de las propuestas en vivo más potentes de la escena actual.

El dúo argentino recorrerá América Latina, Norteamérica, Reino Unido y Europa. (Foto: Instagram / CA7RIEL & Paco Amoroso )

A lo largo de “Free Spirits”, el dúo lleva su impredecible fusión de trap, rock, pop y un estilo escénico poco convencional hacia una propuesta más ambiciosa, refinada y emocionalmente abierta, manteniendo intactos el humor, la energía y la musicalidad que los han consolidado a nivel internacional.

Con la participación de artistas como Sting, Jack Black, Fred Again y Anderson Paak, el disco propone una experiencia que refuerza la identidad creativa del dúo. Además, el álbum se presenta junto a un cortometraje que abre las puertas al universo conceptual del Free Spirits Center, un retiro ficticio que funciona como eje narrativo del proyecto.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Teleticket en distintas etapas. La preventa con BBVA, que contará con un 15% de descuento, iniciará el martes 24 de marzo a las 10 a.m. (hora Perú). Por su parte, la Preventa Artista comenzará el miércoles 25 de marzo a las 10 a.m. (hora Perú). Finalmente, la venta general se abrirá el jueves 26 de marzo a las 10 a.m.