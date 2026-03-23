Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

CA7RIEL & Paco Amoroso llegan a Lima con su tour “Free Spirits World” el próximo 27 de noviembre. (Foto: Instagram / CA7RIEL & Paco Amoroso)
CA7RIEL & Paco Amoroso llegan a Lima con su tour “Free Spirits World” el próximo 27 de noviembre. (Foto: Instagram / CA7RIEL & Paco Amoroso)
Por Redacción EC

CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian show en Lima como parte de su gira “Free Spirits World Tour” para el próximo 27 de noviembre en Costa 21. Con su tour, el dúo argentino recorrerá América Latina, Norteamérica, Reino Unido y Europa, llevando su explosivo espectáculo a los escenarios más importantes del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.