El artista colombiano Sebastián Yatra estrenó su nuevo sencillo, “La FKN vibra”, una colaboración con el cantante mexicano Xavi, que combina ritmos de reggaetón con una lírica centrada en la energía y espontaneidad.

Esta colaboración marca la primera vez que Yatra y Xavi unen sus estilos. Según Universal Music, la letra de “La FKN vibra” se enfoca en capturar “esos momentos únicos entre amigos donde todo fluye sin planearse, pero se siente perfecto”.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Appel Music, YouTube Music y más.

El lanzamiento se inscribe en lo que el equipo de prensa de Yatra ha definido como una “nueva etapa” del artista. Esta fase, según la disquera, se centra en explorar “una forma distinta de conectar con la vida”.

A su vez, Yatra compartió en redes sociales una frase para introducir el concepto del tema, indicando: “La fkn vibra: Sensación / Energía / Imposible de explicar con palabras. Los que la entendemos, sabemos lo que es”.

El videoclip oficial de La FKN Vibra fue dirigido por Borja Respaldiza (The Feelms Studio) y busca reflejar el “espíritu de libertad y diversión” de la canción.

Participaron en el corto amigos del cantante y figuras como las influencers Tammy Parra y Barbarita, retratando, según la dirección, “una noche de fiesta auténtica, sin poses, sin guión”.

Paralelamente al lanzamiento, Yatra tuvo una aparición destacada en el programa 'La Voz España’, donde interpretó el tema “Si tú no estás” de Rosana junto a la argentina María Becerra.

