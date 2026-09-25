El Senado de Estados Unidos aplazó la votación de un proyecto de ley que busca convertir en permanente las restricciones que actualmente impiden que fabricantes de autos chinos ingresen al mercado estadounidense. La decisión se produjo mientras los impulsores de la iniciativa intentan conseguir el respaldo necesario para llevarla a votación.

Los senadores Bernie Moreno, republicano por Ohio, y Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, pretendían utilizar un procedimiento de aprobación acelerada que requiere el consentimiento unánime de la Cámara Alta. Sin embargo, el republicano Rand Paul expresó reparos al proyecto, por lo que ambos legisladores decidieron continuar las negociaciones y trasladar el intento de votación a la próxima semana.

La iniciativa, denominada Connected Vehicle Security Act of 2026, busca convertir en ley las restricciones existentes contra los vehículos chinos y ampliar su alcance hacia determinados componentes de hardware, software y tecnologías conectadas vinculadas con China.

El proyecto ya fue aprobado de manera unánime por el Comité de Comercio del Senado en julio y, según sus impulsores, cuenta con el respaldo de 51 senadores. En la Cámara de Representantes, una propuesta similar supera los 100 copatrocinadores.

Una prohibición que podría alcanzar a otras marcas

Uno de los puntos más llamativos de la iniciativa es que sus efectos no se limitarían necesariamente a fabricantes chinos. El proyecto contempla restricciones para compañías en las que entidades chinas tengan una participación superior al 15%.

Este criterio podría afectar, por ejemplo, a Mercedes-Benz, debido a que inversionistas chinos poseen cerca del 20% de la compañía. Los impulsores de la medida han planteado que podría existir un periodo de adaptación y mecanismos de excepción para determinados fabricantes.

El debate ocurre además en un momento de posiciones encontradas dentro de Estados Unidos. Mientras legisladores y organizaciones de la industria automotriz piden mantener cerrada la puerta a los fabricantes chinos, el presidente Donald Trump ha señalado que estaría dispuesto a permitir que empresas de ese país produzcan vehículos dentro de Estados Unidos.

Por ahora, la prohibición permanente todavía no está aprobada. Los senadores que impulsan la iniciativa esperan retomar el proceso la próxima semana, mientras el proyecto continúa avanzando también en la Cámara de Representantes.