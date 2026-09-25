El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Redacción EC

El Senado de Estados Unidos aplazó la votación de un proyecto de ley que busca convertir en permanente las restricciones que actualmente impiden que fabricantes de autos chinos ingresen al mercado estadounidense. La decisión se produjo mientras los impulsores de la iniciativa intentan conseguir el respaldo necesario para llevarla a votación.

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