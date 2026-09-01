El techo de un auto eléctrico podría dejar de ser únicamente un elemento de diseño. Fuyao Group, uno de los mayores fabricantes de vidrio automotor del mundo, confirmó que cuenta con capacidad para producir a gran escala un techo solar que incorpora células fotovoltaicas directamente en el vidrio laminado. La tecnología podría llegar a vehículos eléctricos y, según reportes especializados, BYD aparece como uno de los posibles primeros fabricantes en utilizarla.

La idea no consiste en colocar un panel solar convencional sobre el techo del vehículo. Las células fotovoltaicas quedan integradas entre las capas del vidrio laminado y convierten la radiación solar en electricidad. Esta energía puede utilizarse para alimentar determinados sistemas eléctricos del automóvil, como la ventilación, la conectividad o algunos equipos que permanecen activos cuando el vehículo está estacionado.

¿Puede cargar la batería?

Aquí está uno de los principales puntos que deben aclararse. Aunque el sistema genera electricidad, no significa que un auto eléctrico pueda prescindir de los cargadores convencionales.

La superficie disponible en el techo de un vehículo es limitada y la cantidad de energía que puede obtenerse depende de factores como la radiación solar, las sombras, la temperatura, la orientación del automóvil y el área efectiva de las células. Por eso, la función más inmediata de esta tecnología sería suministrar energía a los sistemas auxiliares y reducir parte del consumo que normalmente provendría de la batería principal.

Fuyao señala que su solución puede alcanzar hasta 150 W por metro cuadrado bajo determinadas condiciones. También existen reportes que hablan de sistemas con potencias superiores, pero esas cifras todavía no han sido confirmadas oficialmente por la compañía.

En otras palabras, el techo solar no convertiría al auto en un vehículo que se mueve únicamente con energía del sol. Su ventaja estaría en aprovechar una fuente de energía que está disponible mientras el vehículo permanece expuesto al exterior.

BYD aparece como posible primer cliente

La tecnología ha generado especial interés porque diferentes medios especializados han relacionado el desarrollo de Fuyao con BYD. Algunas informaciones apuntan a que los modelos Han y Tang podrían ser los primeros en incorporar este tipo de techo, e incluso se han difundido cifras de hasta 720 W de potencia, una eficiencia de 23,18% y un precio adicional cercano a los 8.000 yuanes.

Sin embargo, estos datos deben tomarse con cautela. Ni Fuyao ni BYD han confirmado oficialmente que exista un acuerdo para instalar esta tecnología en dichos modelos, ni han anunciado el precio, la potencia o la fecha de lanzamiento. Fuyao tampoco ha revelado públicamente quiénes son sus clientes debido a acuerdos de confidencialidad comercial.

Lo que sí está confirmado es que Fuyao lleva varios años trabajando en esta solución. En 2024 la empresa ya había informado a sus inversionistas que contaba con capacidad para producir en serie vidrio con tecnología solar y que lo suministraba para programas de vehículos que lo requerían.

Un paso más hacia autos que generan su propia energía

La incorporación de células fotovoltaicas directamente en el vidrio muestra una tendencia que podría ganar espacio en los vehículos eléctricos: aprovechar cada superficie disponible para obtener energía.

No se trata, por ahora, de reemplazar la carga mediante un enchufe o cargador rápido. Su aporte sería más modesto, pero también práctico: mantener algunos sistemas eléctricos funcionando con energía solar y disminuir el consumo de la batería cuando el vehículo permanece estacionado.

Si BYD finalmente adopta esta solución, el movimiento podría abrir una nueva competencia tecnológica entre los fabricantes chinos. En un mercado donde la autonomía y la velocidad de carga son cada vez más importantes, el próximo avance podría estar, literalmente, sobre el techo del auto.