Auto eléctrico con techo solar. (Foto: Fuyao)
Auto eléctrico con techo solar. (Foto: Fuyao)
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El techo de un auto eléctrico podría dejar de ser únicamente un elemento de diseño. Fuyao Group, uno de los mayores fabricantes de vidrio automotor del mundo, confirmó que cuenta con capacidad para producir a gran escala un techo solar que incorpora células fotovoltaicas directamente en el vidrio laminado. La tecnología podría llegar a vehículos eléctricos y, según reportes especializados, BYD aparece como uno de los posibles primeros fabricantes en utilizarla.

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