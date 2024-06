Laura Bozzo, conocida por ser una destacada personalidad de la televisión tanto peruana como mexicana, se encuentra participando en el reality culinario “MasterChef Celebrity”, donde sorprende constantemente al jurado con sus platillos peruanos. Recientemente, en el episodio 12 del programa, la ex conductora de TV decidió preparar ceviche, y por ende, ‘leche de tigre’, el cual sorprendió gratamente al chef mexicano Poncho Cadena, cuya reacción no pasó desapercibida y se volvió viral en redes sociales.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE PONCHO CADENA ANTE LA ‘LECHE DE TIGRE’ PREPARADA POR LAURA BOZZO?

En el comienzo del más reciente capítulo de “MasterChef Celebrity”, Laura Bozzo decidió preparar cebiche al notar que como ingredientes tenía limones, pescado y camarones. Detrás de cámaras, comentó lo siguiente: “Me fui por lo más fácil, el ceviche lo hago en tres segundos”. De esta manera, mostró su confianza en su habilidad para la cocina peruana

Mientras Bozzo se encontraba preparando el popular platillo, el chef mexicano Poncho Cadena, quien forma parte del jurado del show, se acercó a la estación de la figura televisiva y elogió su decisión de cocinar comida peruana. “Yo sé que va a estar bueno”, comentó.

Acto seguido, el chef decidió probar la ‘leche de tigre’ de la ex conductora de televisión, y al encontrar un espléndido sabor en él, fingió un desmayo placentero y le chocó las palmas a la peruana, como una forma de elogio ante su preparación.

Satisfecha y orgullosa por el gesto que recibió, Laura Bozzo resaltó la singularidad del platillo marino, destacando que “puede haber miles de ceviches, pero solo el peruano tiene la leche de tigre, que es algo completamente diferente”.

¿POR QUÉ FUE CRITICADA LAURA BOZZO A PESAR DE SU DESTACADA ‘LECHE DE TIGRE’?

La ‘abogada de los pobres’ fue criticada por sus compañeros debido a que suele repetir el mismo plato en los últimos episodios de “MasterChef Celebrity”. Este hecho no fue pasado por alto por los jueces del show, quienes le indicaron que debe salir de su zona de confort en la cocina. La jueza Zahie Téllez le aconsejó que, con la sazón que posee, debería aventurarse a utilizar otras proteínas y arriesgarse más en sus preparaciones culinarias.

Estas críticas estuvieron a punto de llevar a Bozzo a ser sentenciada al final del programa; sin embargo, logró salvarse gracias a su segundo plato de la noche, que fue un postre de granadilla, el cual recibió una mejor acogida por parte del jurado, según recoge Infobae Perú.

¿QUÉ OTRO PLATILLO PERUANO PREPARÓ LAURA BOZZO QUE IMPRESIONÓ AL JURADO DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

En el undécimo programa de “MasterChef Celebrity”, Laura Bozzo sorprendió gratamente al jurado del reality mexicano al preparar una causa limeña, el cual le permitió pasar a la siguiente ronda del concurso gastronómico. En lugar de los ingredientes tradicionales como atún y pollo, la presentadora de TV optó por utilizar camarones en su preparación.

“Se veía un trabajo muy fuerte en el plato y creatividad, y se veía bonito el decorado y ya no, no hubo grandes porciones, sino las adecuadas para un restaurante, me quedó muy bien”, comentó la conductora orgullosa de su platillo.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “MASTERCHEF CELEBRITY”?

Los participantes de ‘MasterChef Celebrity’, la nueva edición del formato culinario ‘MasterChef México’, incluyen a diversas personalidades del mundo del entretenimiento. Además de Laura Bozzo, el reality cuenta con Rossana Nájera, Rey Grupero, Ernesto Cázares, Ferka, Mario Sandoval, Jawy Méndez, Litzy, Natalia Subtil, entre otros.

Aquellas personas que quieran seguir el reallity gastronómico mexicano, lo pueden ver por la señal de Azteca Uno o también por el canal de YouTube de ‘MasterChef México’.