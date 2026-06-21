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Resumen

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(Fotos: Difusión/ Archivo)
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Por Melvyn Arce Ruiz

La cocina marina en el Perú es sinónimo de creatividad y evolución constante. Se vive desde la clásica carretilla cevichera hasta las propuestas de alta cocina contemporánea. En este escenario, el cebiche, el tiradito y el arroz con mariscos no son solo platos emblemáticos, sino verdaderos rituales que se disfrutan en cualquier ocasión.

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