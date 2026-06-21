La cocina marina en el Perú es sinónimo de creatividad y evolución constante. Se vive desde la clásica carretilla cevichera hasta las propuestas de alta cocina contemporánea. En este escenario, el cebiche, el tiradito y el arroz con mariscos no son solo platos emblemáticos, sino verdaderos rituales que se disfrutan en cualquier ocasión.

Para celebrar y reconocer esta cocina, los Premios Somos, el prestigioso galardón que el diario “El Comercio” entrega desde el 2023, presentan en esta cuarta edición una categoría reñida y llena de sabor.

Te invitamos a conocer a los elegidos y votar por tu espacio favorito para coronar al mejor de este año.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor comida marina de los Premios Somos 2026:

Almacén Cevichería

Dirección: Av. Benavides 4850, Surco/ Pje. Amelio Plascencia 126, Miraflores.

Barra Chalaca

Dirección: Camino Real 1239, San Isidro/ Carlos Villarán 500, Plaza Santa Catalina/ Circunvalación Golf Los Incas 134, Surco.

El Mercado

Dirección: Hipólito Unanue 203, Miraflores.

La Capitana

Dirección: Calle Santa Rosa 545, Surquillo.

La Mar

Dirección: Av. Mariscal La Mar 770, Miraflores.

La Picantería

Dirección: Sta. Rosa 388, Surquillo.

La Rosa Náutica

Dirección: Espigón Miraflores, Lima 18, Circuito de Playas

Navegante

Dirección: José Gálvez 233, Punta Hermosa.

Pescados Capitales

Dirección: Av. Mariscal La Mar, Miraflores/ Avenida Primavera 1065, Surco.

Piedra

Dirección: Jr. Leonardo Barbieri 1255, Surquillo.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.