Cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este domingo en medio del secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. El ataque ocurrió alrededor de las 3 a.m., cuando sujetos armados interceptaron la camioneta blanca en la que se desplazaban las víctimas y abrieron fuego contra sus ocupantes.

El principal objetivo de los atacantes habría sido el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien fue secuestrado durante la incursión.

Casi 34 horas después, la tarde de este lunes, el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, fue liberado cerca de su vivienda, según información a la que pudo acceder El Comercio. De manera preliminar, se conoció que su familia habría pagado una suma de dinero para conseguir su liberación. Sin embargo, las circunstancias y condiciones en las que esta se produjo todavía son materia de investigación.

Horas antes, durante la mañana, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó sobre la captura de presuntos implicados en el ataque y señaló que se vienen realizando las diligencias necesarias para esclarecer el crimen. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante una incursión armada que dejó cuatro personas asesinadas y que ha vuelto a poner bajo la lupa las actividades de organizaciones criminales que operan en Trujillo.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los atacantes interceptaron el vehículo y posteriormente dispararon contra quienes se encontraban en su interior. Los testigos señalaron, además, que algunos de los sujetos vestían prendas similares a las utilizadas por efectivos de la Policía Nacional, una circunstancia que también forma parte de las investigaciones.

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Según la información conocida hasta el momento, estos dos últimos se desempeñaban como personal de seguridad del empresario.

La Policía Nacional, a través del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó recientemente sobre la captura de cuatro presuntos implicados en el crimen. El alto mando policial adelantó que en las próximas horas brindará mayores detalles sobre los avances de las investigaciones.

jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza.

“Denme dos horas para terminar, ya se han hecho las capturas. Se están esclareciendo los hechos”, señaló Espinoza.

Como parte de las primeras hipótesis, El Comercio conoció que la Policía analiza una eventual participación de integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, según informó el jefe de la Región Policial La Libertad. Esta línea permanece bajo investigación y, hasta el momento, no se ha establecido la responsabilidad de alguna de estas organizaciones.

¿Quiénes eran los acompañantes del empresario minero?

Entre las cuatro víctimas se encontraban dos hombres que trabajaban como personal de seguridad del empresario minero. Uno de ellos era Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, profesor de jiu-jitsu en una academia ubicada en Natasha Alta, quien también se desempeñaba como agente de seguridad privada.

Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas. Foto: Redes sociales

Rojas había desarrollado parte importante de su vida alrededor de este deporte. Había alcanzado el cinturón negro, el grado más alto dentro del sistema tradicional de cinturones del jiu-jitsu. En sus redes sociales compartía imágenes de sus entrenamientos, logros y participación en diversas competencias.

Nadia Edith Urtecho Rodríguez, por su parte, era egresada de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Privada del Norte y también trabajaba como anfitriona. En sus redes sociales compartía fotografías de sus viajes y actividades personales. De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, la joven se encontraba en la camioneta porque era trasladada hacia su vivienda.

Nadia Edith Urtecho Rodríguez. Foto: Redes sociales

En el vehículo también viajaba Farhad Andrea Monzón Lingán, conocida por sus allegados como Andrea. De acuerdo con la información difundida preliminarmente tras el ataque, la joven habría mantenido una relación sentimental con Jens Marty Lara Tantaquilla. Este vínculo, sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Farhad Andrea Monzón Lingán. Foto: Redes sociales

La cuarta víctima fue Christopher Eduardo García Álvarez, quien también se desempeñaba como agente de seguridad. Era natural de Chimbote, Áncash, pero desde hacía un tiempo residía en el distrito de Salaverry, donde participaba activamente en actividades de su comunidad. Tras su asesinato, deja a un hijo de 11 años. Su abuela pidió justicia y que el crimen no quede impune.

Christopher Eduardo García Álvarez. Foto: Redes sociales

“Con más de 15 años de experiencia en seguridad, mi misión es garantizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio”, tenía el hombre como presentación en sus redes sociales.

¿De quién era la camioneta del ataque?

Existe, además, otro elemento que forma parte de las indagaciones alrededor del ataque ocurrido este domingo. La camioneta en la que viajaba Lara Tantaquilla junto con las cuatro personas posteriormente asesinadas se encuentra registrada a nombre de Millenium J&J S.A.C.

La información disponible en los registros de la Sunat consigna como gerente general de la compañía a Luis Miguel Ruiz Cherres, quien ocupa el cargo desde abril del 2023. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente qué relación mantenía Lara Tantaquilla con la empresa propietaria del vehículo ni bajo qué condición utilizaba la camioneta al momento del secuestro.