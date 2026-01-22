La exposición prolongada al sol, especialmente durante actividades al aire libre y sin el uso de gorros o lentes de protección, puede generar serias afectaciones en la salud visual . La radiación ultravioleta (UV) no solo daña la piel, sino también los ojos, provocando problemas como cataratas, pterigión y daños progresivos en la retina, los cuales pueden afectar significativamente la calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la sobreexposición a los rayos UV es un factor determinante en la aparición de diversas enfermedades oculares, como cataratas, pterigión y fotoqueratitis, además de lesiones acumulativas en la retina. Se estima que cerca del 10 % de los casos de cataratas a nivel mundial están directamente relacionados con la radiación solar.

La doctora Claudia Pineda, cirujano oftalmóloga y especialista de la Clínica de Ojos Oftalmoselva de Iquitos, precisó que “los ojos son altamente vulnerables a la radiación solar y, a diferencia de la piel, este riesgo suele ser subestimado. La exposición constante sin protección adecuada puede generar daños acumulativos en la retina, el cristalino y otras estructuras oculares, muchos de ellos irreversibles”.

Ante este escenario, la especialista recomienda adoptar medidas sencillas pero efectivas, como el uso de lentes de sol con filtro UV certificado, evitar la exposición directa durante las horas de mayor radiación, proteger los ojos incluso en días nublados y realizar controles oftalmológicos periódicos.

Finalmente, la especialista enfatizó la importancia de promover una cultura de cuidado de la salud visual como parte de la rutina diaria, especialmente durante la temporada de verano, ya que la prevención es clave para preservar una visión saludable a lo largo del tiempo.